5 علامات.. ماذا يقول لون لسانك عن حالتك الصحية؟

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توصلت دراسة أجراها خبراء عراقيون وأستراليون إلى أن تحليل اللسان يشخص بدقة الحالات الصحية في ما يصل إلى 94 في المائة من الحالات. اضافة اعلان

وطلب الباحثون من 50 مريضًا يعانون من أمراض مثل السكري وفقر الدم، التقاط صور لألسنتهم، ومن ثم إرسالها الصور إلى جهاز كمبيوتر، تمت برمجته لاكتشاف الأمراض بناءً على دراسات سابقة حول كيفية تأثير الأمراض المختلفة على لون اللسان وشكله وملمسه.

وقال مؤلف الدراسة، البروفيسور علي الناجي من جامعة جنوب أستراليا: “لقد أيد الطب التقليدي هذه الطريقة منذ فترة طويلة، مما يدل على أن لون وشكل وسمك اللسان يمكن أن يكشف عن علامات مرض السكري ومشاكل الكبد والدورة الدموية والجهاز الهضمي. مشاكل، وكذلك أمراض الدم والقلب".





ماذا يكشف اللسان عن صحتك؟



1. اللسان الأصفر



2. اللسان الأرجواني



3. اللسان الأحمر



4. اللسان المعوج



5. تورم اللسان



في حين أن معظم التغييرات في شكل اللسان ولونه وملمسه غير ضارة، إلا أن بعضها يتطلب التقييم والعلاج.قد يكون اللسان المصفر علامة على مرض السكري، لأن الأشخاص المصابين بهذه الحالة لديهم مستويات عالية من السكر في لعابهم مما يعزز نمو البكتيريا على اللسان، وفقًا لموقع "هيلث لاين".وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون اللسان الأصفر أيضًا علامة على وجود مشاكل في الكبد أو المرارة، خاصة عند ظهور اليرقان، مما يؤدي إلى تحول لون البشرة وبياض العينين إلى اللون الأصفر.ويحدث ذلك عندما يتضرر الكبد ولا يستطيع معالجة البيليروبين الناتج عن النفايات بشكل صحيح، وهو صبغة صفراء يتم إنتاجها عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء. ويمكن أيضًا أن يحول الفم إلى اللون الأصفر.وتوصلت دراسة أجراها الدكتور تيانهوي يوان من مستشفى جامعة قوانجتشو للطب الصيني، إلى أن مرضى قصور القلب المزمن لديهم ألسنة "مختلفة تمامًا" مقارنة بغير المرضى.إذ أن مرضى قصور القلب يكون لديهم لسان أكثر احمرارًا مع طبقة صفراء ويتغير مظهره مع تقدم المرض.وفقا لمؤسسة سرطان الفم ببريطانيا، فإن بعض الأورام، بما في ذلك سرطانات اللسان، قد تنتج لونا أحمر داكنًا أو أرجوانيًا على سطح الفم، تنزف ولا تختفي.وتشمل العلامات الأخرى لسرطان اللسان التهاب الحلق المستمر والألم عند البلع والألم أو الشعور بالحرقان فوق اللسان، بحسب صحيفة "ذا صن".يمكن أن يكون احمرار اللسان علامة على الإصابة بكوفيد-19.قامت دراسة في أوكرانيا عام 2022 بفحص صور ألسنة 135 مريضًا بفيروس كورونا باستخدام الهاتف الذكي.وكشفت النتائج أن 64 في المائة من حالات الإصابة الخفيفة كانت لأشخاص لسانه ورديًا شاحبًا، و62 في المائة من الحالات المتوسطة كانت لأشخاص لسانهم أحمر، و99 في المائة من حالات الإصابة الشديدة بكوفيد كانت لأشخاص لسانهم أحمر داكن.وجدت دراسة في تايوان، أن اللسان الأحمر قليلاً والملتوي يمكن أن يكون علامة تحذيرية على الإصابة بسكتة دماغية، وهي حالة خطيرة للغاية تحدث حينما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.وفي ورقة بحثية عام 2012، قال الباحثون إن الأشخاص يعانون من "انحراف اللسان" أثناء أو بعد السكتة الدماغية. ويحدث ذلك عندما تنقطع الدورة الدموية عن جزء معين من الدماغ.ومع ذلك، ليس كل الأشخاص ذوي اللسان الملتوي يصابون بالسكتة الدماغية، والعكس صحيح.وتشمل العلامات التقليدية للسكتة الدماغية الخدر المفاجئ أو الضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة على جانب واحد من الجسم، وصعوبة التحدث، والارتباك، والدوخة.يمكن أن يكون اللسان المنتفخ علامة على الالتهاب، المعروف باسم التهاب اللسان.وبينما تبدو الألسنة الملتهبة أيضًا منتفخة، إلا أنها قد تبدو أيضًا لامعة وحمراء، ويمكن أن يكون السبب رد فعل تحسسي، أو جفاف الفم، أو الإصابة، أو نقص التغذية، مثل فقر الدم.ويحدث بسبب نقص الحديد، غالبًا بسبب فقدان الدم أو الحمل. وتشمل العلامات الأخرى لفقر الدم الأظافر الهشة وشحوب لون الجلد وتقرحات الفم.