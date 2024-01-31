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5 علامات لسرطان الشرج.. تعرف عليها

السرطان
سرطان الشرج يتشابه مع أعراض لأمراض أخرى
أ أ
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هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب جسم الإنسان، من بينها سرطان الشرج، وهو نادر جدًا يبدأ في فتحة الشرج.
وكشف الدكتور جيمس أودونوفان، الطبيب بهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" عن خمس علامات منبهة لسرطان الشرج.اضافة اعلان

سرطان الشرج

وقال: "يمكن أن يبدأ سرطان الشرج في أي جزء من فتحة الشرج، ومدى خطورة سرطان الشرج يعتمد على الكثير من العوامل المختلفة. مثل مكان ظهوره، وكذلك حجمه، وما إذا كان منتشرًا، وكذلك الصحة العامة".
لكنه أشار إلى أن هذه الأعراض لا ترتبط بشكل مؤكد بالسرطان، إذ يمكن أن يكون لها أسباب أخرى، مثل البواسير، بالإضافة إلى الشق الشرجي، بحسب صحيفة "إكسبريس". 

الأعراض الخمسة لسرطان الشرج

وفيما يلي الأعراض الخمسة لسرطان الشرج:
نزيف من الأسفل
الحكة أو الألم حول فتحة الشرج
كتل صغيرة حول أو داخل المؤخرة 
خروج مخاط من الأسفل 
تغيير في عادات البراز
وجود مشاكل في التحكم عند التبرز.

أعراض متشابهة مع البواسير

وسلط الطبيب، الضوء مجددًا حول إمكانية حدوث النزيف من الأسفل بسبب مشكلات أخرى.
وقال الدكتور أودونوفان: "يصاب الكثير من الأشخاص بالنزيف من الأسفل لأسباب عديدة، مثل البواسير، وهي الأوردة الصغيرة التي تنفجر خاصة إذا كان الشخص يعاني من الإمساك الشديد".
وأضاف: "في بعض الحالات، قد لا يكون لسرطان الشرج أي أعراض على الإطلاق أو قد يكون من الصعب اكتشافها، لذا أنصحك بالتحدث إلى الطبيب إذا لاحظت أيًا من الأعراض والعلامات غير الطبيعية بالنسبة لك".

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