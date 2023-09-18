5 علامات على الوجه تشير إلى الإصابة بمرض الكبد

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عادة، لايدرك اكثير من مرضى الكبد الدهني الأعراض في المراحل المبكرة، حيث تتراكم الدهون في خلايا الكبد، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة، انتهاءً بتندب الكبد وفشله. اضافة اعلان

وحذرت دراسة عرضت في اجتماع لجمعية الغدد الصماء في شيكاغو بالولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، من أن أكثر من واحد من كل ثلاثة بالغين يعيشون مع اضطراب في الكبد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان أو مرض السكري من النوع الثاني.

ويُعرف هذا المرض باسم مرض الكبد الدهني، ويمكن أن ينجم عن السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم، والتي غالبًا ما يتم التأكيد عليها من خلال خيارات نمط الحياة السيئة.

وكشف الدكتور روميش أنغوناويلا، استشاري جراحة العيون لصحيفة "إكسبريس" عن خمس علامات تحذيرية لمرض الكبد الدهني يمكن ملاحظتها على الوجه.





أعراض مرض الكبد الدهني



استشارة الطبيب



وعلى الرغم من أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي لايسبب عادةً مشاكل ملحوظة في المراحل المبكرة، إلا أن الأعراض يمكن أن تظهر بمجرد أن يبدأ الكبد في الفشل، وفق صحيفة "إكسبريس".وأوصى الطبيب بالبحث عن الأعراض التالية:-اصفرار الجلد والعينين.-احمرار الجلد.-عروق خيطية صغيرة.-العُدّ الوردي.-مظهر شمعي.وتظهر هذه الأعراض بمجرد أن يبدأ الكبد بالفشل، في محاولة من الجسم للتخلص من أنواع مختلفة من النفايات.وقال الطبيب: “إن اليرقان الذي يتسبب في ظهور الجلد والعينين باللون الأصفر يحدث بسبب زيادة مستويات البيليروبين في الجسم”.وفي حال وجود مشكلة في عمل الكبد، لا يتم إطلاق البيليروبين بشكل صحيح.إذا كانت الصبغة الصفراء البنية أعلى من المتوقع، فقد يتغير لون البشرة وبياض العين .نصح الدكتور أنغوناويلا باستشارة الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن صحة الكبد .وأضاف: “تظهر الأعراض في العين في المراحل المتقدمة من مرض الكبد، لذا يجب عليك طلب المشورة الطبية إذا بدأت في ملاحظتها”.وأشار إلى أن اتباع نظام غذائي صحي و(الامتناع) عن تناول الكحول هي خطوات “مهمة” نحو الحفاظ على صحة الكبد وعمله كما ينبغي.