5 علامات على القدمين تكشف عن وجود مشاكل في القلب

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تعد أمراض القلب والأوعية الدموية، السبب الرئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم، فهي مسؤولة عن ما يقرب من 18 مليون حالة وفاة سنويًا. اضافة اعلان

ولذلك، فإن اكتشاف أعراض الأمراض التي تؤثر على القلب والدورة الدموية مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية وقصور القلب قبل فوات الأوان يمكن أن ينقذ الحياة.





أعراض أمراض القلب



التورم



تغير لون القدم إلى البني أو الأصفر



أصابع القدم الزرقاء



ظهور الكتل



اللون البني في باطن القدم



نصائح لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب



يعرف الكثير من الناس بعض الأعراض الأكثر شيوعًا، مثل ألم الصدر. ومع ذلك، هناك حالات أخرى أقل شهرة وأقل وضوحًا.لكن الدكتور رام، طبيب الأقدام، المعروف على تطبيق "تيك توك" باسم (Good Foot Doctor) كشف عن خمسة أعراض يمكن أن تظهر على القدمين، وهي كما أوردتها صحيفة "إكسبريس":في حال ظهور الوذمة - المصطلح الطبي للتورم- في القدمين، فقد يعني ذلك أن الشخص يعاني من مرض في القلب.وفقًا للدكتور رام، فإن هذا يعني "إخبارك أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح".إذا تحولت القدم إلى اللون البني أو الأصفر، فهذا يسمى الهيموسيديرين، ويعني أن الدم يتسرب من الأوعية الصغيرة المعروفة باسم الشعيرات الدموية.تحدث "الزرقة" في أصابع القدم، عندما تكون الأوعية الدموية مسدودة ويكون هناك نقص في الدم المؤكسج إلى الأنسجة.وحذر الدكتور رام من أنه "بدون علاج، سيؤدي نقص الأكسجين إلى الأنسجة إلى الموت في النهاية".حذر الطبيب من ظهور كتل مؤلمة على أصابع القدمين - تُعرف باسم "عقد أوسلر"، وغالبًا ما تكون ذات لون أحمر أرجواني مصحوبة بألم – قائلاً إنها قد تعني إصابة القلب أو الأوعية الدموية.يمكن أن يكون سبب التغير إلى اللون البني أو الأحمر على باطن القدمين علامة على "آفات جانواي"، وهي علامة على وجود عدوى في القلب تعرف باسم التهاب الشغاف.تشمل الأعراض الأخرى لأمراض القلب ما يلي:- ألم في الصدر، وضيق في الصدر، وضغط على الصدر، وعدم الراحة في الصدر (الذبحة الصدرية).- ضيق في التنفس.- ألم في الرقبة أو الفك أو الحلق أو منطقة البطن العلوية أو الظهر.- ألم أو تنميل أو ضعف أو برودة في الساقين أو الذراعين إذا كانت الأوعية الدموية في تلك المناطق من الجسم ضيقة.- إذا كنت تعاني من أعراض أو تشعر بالقلق بشأن صحة قلبك، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك.لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بما يلي:- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.- قلل من تناولك للدهون المشبعة.- تمرن بانتظام.- أقلع عن التدخين.- حافظ على ضغط الدم والسكري تحت السيطرة.