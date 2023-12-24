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5 علامات تحذيرية لخطورة الصداع.. تعرف عليها

الصداع
الصداع قد يكون خطرًا في بعض الحالات
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يختفي معظم الصداع من تلقاء نفسه دون خطورة، خلال فترة قد تتراوح ما بين 30 دقيقة وعدة ساعات. 
ويساعد الإكثار من شرب الماء والراحة وتناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين على التخلص من الصداع عادةً.اضافة اعلان

علامات خطورة الصداع

لكن الدكتور يوهانس أويس، الممارس العام من عيادة برودجيت العامة بلندن، أدرج خمس علامات تحذيرية يمكن أن تدل على خطورة الصداع، وفقًا لصحيفة "إكسبريس". 
الصداع المفاجئ والشديد
صداع الرعد حيث يصل الصداع إلى الذروة في غضون ثوانٍ أو دقائق - وقد يكون هذا علامة على حدوث نزيف
الصداع بعد الإصابة
الصداع مع الحمى
الصداع مع تصلب الرقبة
ينصح الدكتور أويس: "إذا كان لديك واحدة أو أكثر من العلامات التحذيرية المذكورة أعلاه، فيجب عليك رؤية الطبيب"، علاوة على تفاقم الصداع، أو إذا كنت حاملاً ، أو إذا كان الصداع يحدث عند الطفل.

الصداع في أجزاء مختلفة من الرأس

ويمكن أن يحدث الصداع في أجزاء مختلفة من الرأس، فيما يشير موقعه إلى السبب، وفقًا للدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت.

الصداع مع الألم في الجزء الخلفي من الرأس

قالت الدكتورة لي، إن الصداع في الجزء الخلفي من الرأس - المنطقة القذالية - يرجع على الأرجح إلى الألم العصبي القذالي، الذي يحدث عندما يتم الضغط على العصب في منطقة عنق الرحم عند خروجه من العمود الفقري.
لكنها أضافت: "يمكن أن يحدث الصداع القذالي أيضًا بسبب تسرب السائل النخاعي (CSF). هذه حالة طبية خطيرة تتطلب رأي جراحي الأعصاب".

الصداع في مقدمة الرأس


وفقًا للدكتورة لي، فإن صداع التوتر أو إجهاد العين أو التهاب الجيوب الأنفية يسبب الألم في مقدمة الرأس فوق منطقة الفص الجبهي.
وأضافت: "يتم علاج الصداع الناتج عن التوتر وإجهاد العين بالراحة والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs). يتم علاج التهاب الجيوب الأنفية بالمضادات الحيوية وبخاخات الأنف".

الصداع في جانب الرأس


وقالت الدكتور لي، إن الصداع المفاجئ الذي يؤثر على جانب واحد من الرأس قد يكون بسبب الصداع النصفي أو الصداع العنقودي.
وقالت: "الصداع النصفي هو حالة شائعة وشديدة ومنهكة، وتؤثر عادة على جانب واحد من الرأس. يميل الصداع العنقودي أيضًا إلى القيام بذلك. ومع ذلك، فهو نادر الحدوث".
وأشارت إلى أن "السبب غير معروف ولكن يُعتقد أنه اضطراب في إيقاعات الساعة البيولوجية، مما يؤدي بطريقة ما إلى توسع الأوعية الدموية الدماغية."

5 حالات لمراجعة الطبيب

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، بمراجعة الطبيب في الحالات التالية:
عودة الصداع 
ازدياد الصداع سوءًا رغم تناول مسكنات الألم 
إذا كنت تعاني من ألم خفقان شديد في مقدمة رأسك أو جانبه - يمكن أن يكون صداعًا نصفيًا، أو في حالات نادرة، صداعًا عنقوديًا
الشعور بالغثيان والقيء والألم الناجم عن الضوء أو الضوضاء 

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