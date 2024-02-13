5 خطوات للحفاظ على مفاصلك صحية وقوية

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تلعب صحة المفاصل، دورًا أساسيًا في تحسين حياة الفرد، مما يجعل من الحفاظ عليها وتقويتها أمرًا أساسيًا لا ينبغي تجاهله، وبخاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالتهابات المفاصل.

وكشف خبراء لصحيفة "الجارديان" عن خمس نصائح بسيطة للحفاظ على مفاصل صحية مع التقدم في العمر.





تمارين القوة للجسم



تحرك كل 20 إلى 30 دقيقة



تقوية الكتف



ارتداء الأحذية المناسبة



عضلات الظهر والعضلات الأساسية



يوصي ليام جود، أخصائي العلاج الطبيعي في لندن، بالقيام بمجموعة متنوعة من تدريبات القوة لكامل الجسم، مثل البيلاتس، لإشراك جميع العضلات والمفاصل بدلاً من إرهاق بعض العضلات.وقال جود: "ابحث عن نقطة البداية الخاصة بك بهدف البناء على تحريك مفاصلك بانتظام في نطاق كامل من الحركة قدر الإمكان، مثل القرفصاء لجعل مؤخرتك قريبة من الأرض قدر الإمكان".وأضاف: "في النهاية، إذا لم يتحرك الغضروف المحيط بمفاصلنا بشكل كافٍ، فلن يحصل على ما يكفي من تدفق الدم وسوف يجف ويتشقق".وقال جون ماليندر، طبيب العظام: "من الأفضل خلال ساعات العمل، خاصة إذا كنت جالسًا معظم اليوم، أن تحاول الابتعاد عن محطة العمل الخاصة بك كل 20 إلى 30 دقيقة".وينصح بالابتعاد عن المكتب حتى لو كان ذلك للمشي أو إعداد القهوة أو لمجرد الدردشة مع الزملاء فقط.وأشار إلى أنه "من خلال كسر روتيننا، يمكننا أن ندرك وضعنا عندما نجلس مرة أخرى ونتجنب التأثير السلبي لفترات طويلة في وضع واحد".وبين أن - حوالي دقيقة أو دقيقتين من النشاط البدني - يمكن أن تحدث فرقًا في صحتك.أوضح أنجو جاجي، المدير السريري للعلاجات في المستشفى الملكي الوطني لجراحة العظام، أن "الكتف هو بطبيعته المفصل الأكثر عدم استقرارًا في الجسم، ويعتمد بشكل كبير على البنية العضلية لتقديم الدعم والاستقرار".ويساعد تمرين الذراعين في كثير من الأحيان على تقوية مفاصل الكتف، وكذلك التركيز على قوة القبضة.وقال جاجي: "إذا عملت على تحسين قبضتك، فسيكون لذلك تأثير غير مباشر على مساعدة كتفك".وشرح تمرينًا لتقوية قبضة اليد، من خلال قبضة محكمة، ثم فتح الأصابع بما يتراوح من 10 إلى 15 مرة يوميًا هي حركة بسيطة وفعالة لتحسين قبضتك.يؤكد خبراء أنه يجب على الجميع ارتداء أحذية رياضية صلبة ذات نعل عريض في كل مناسبة.وقال نيك كولين، استشاري جراحة عظام القدم والكاحل: "إذا كانت لديك أقدام مسطحة، فأنت بحاجة إلى دعم قوس القدم لتحقيق الاستقرار، ومع أقدام عالية القوس تحتاج إلى حذاء جري أكثر حيادية".وبالنسبة لأولئك الذين يحبون الكعب، ينصح كولين باختيار كعب أقصر للمساعدة في توزيع الضغط الواقع على مشط القدمين.قالت أويف أوميرا، أخصائية العلاج الطبيعي في الجهاز العضلي الهيكلي: "بما أن كل جسم يختلف عن الآخر، فلا يوجد حياد حقيقي عندما يتعلق الأمر بوضعية الجسم".أوضحت أوميرا، أن قضاء اليوم كله في وضع مستقيم يؤدي إلى عمل إضافي لعضلات الظهر والعضلات الأساسية، الأمر الذي قد يكون مؤلمًا في النهاية.وأشارت إلى أنه على الجميع تغيير وضعهم كل 30 إلى 40 دقيقة عند الجلوس. وأضافت: "إن الانحناء آمن لأنه لا يوجد دليل على أنه سيسبب ضررًا عندما تتحرك بانتظام".