5 خطوات بسيطة لصحة أفضل والعيش لفترة أطول

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تسلط الدراسات، الضوء باستمرار على الأطعمة الفائقة والتمارين الرياضية التي تعمل على إطالة العمر.

وفي حين يفترض الناس في كثير من الأحيان أنه يتعين إجراء تغييرات كبيرة في نمط حياتك للعيش حتى سن متقدمة، إلا أن ديفيد وينر، اختصاصي التدريب في تطبيقٍ للتدريب على اللياقة البدنية ونمط الحياة القائم على الذكاء الاصطناعي، قال إن "هذا ليس هو الحال".

وكشف وينر لصحيفة "إكسبريس" عن خمسة تعديلات على نمط الحياة "بسيطة لكنها فعالة".





1. حافظ على نشاط عقلك



2. التنزه في الهواء الطلق



3. إعطاء الأولوية للنوم



4. تقليل التوتر



5. ممارسة الرياضة في الصباح



أوضح وينر أن أحد "أفضل الطرق" للحفاظ على قدرتك المعرفية حادة وزيادة متوسط العمر المتوقع هي الحفاظ على نشاط عقلك".وقال: “من خلال تحدي عقلك بالتمارين العقلية، يُعتقد أنه يمكنك الحفاظ على خلايا الدماغ الفردية وتحفيز الاتصال بينها لمساعدتها على العمل بشكل أكثر فعالية".وأضاف: "في حين أن وظائف معظم الأشخاص تبقيهم نشطين عقليًا ويقظين، فإن تعلم هواية أو مهارة جديدة أو التطوع أو التوجيه هي طرق إضافية لإبقاء عقلك حادًا، وبشكل أكثر تحديدًا، أثبت تعلم لغة أنه مفيد جدًا أيضًا".يؤدي قضاء الوقت في الهواء الطلق إلى زيادة مستويات فيتامين د، وهو أمر ضروري لصحة عظامك، فضلاً عن الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.قال وينر: "لن يؤدي قضاء الوقت في الخارج إلى تحسين مستويات فيتامين د فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي على نومك. وهذا لأن ضوء الشمس ينظم أيضًا هرمونًا آخر في الجسم يسمى الميلاتونين الذي يتحكم في دورة نومك".حذر الخبير من أن الأبحاث تظهر أن النوم المستمر أقل من ست ساعات في الليلة يضاعف تقريبا خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.وأضاف: "إن إعطاء الأولوية للنوم وبذل قصارى جهدك لضمان حصولك على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة يمكن أن يؤتي ثماره عندما يتعلق الأمر بزيادة عمرك.وتابع: "لضمان حصولك على نوم جيد ليلاً، حاول إنشاء جدول نوم، والذهاب إلى السرير في الوقت نفسه كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم. تأكد أيضًا من إيقاف تشغيل أي أجهزة إلكترونية قبل ساعة على الأقل من النوم لأن الضوء الأزرق المنبعث من بعض الأجهزة يمكن أن يحفز الدماغ ويبقيك مستيقظًا.يؤدي التوتر إلى إطلاق هرمون يسمى الكورتيزول، والذي يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويسبب تخزين الدهون في البطن بمستويات عالية. وحذر وينر من أن ما يثير القلق هو أن هذين العاملين يمكن أن يؤديا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتقصير حياتك.وقال: "يبلغ كل من التوتر والقلق أعلى مستوياتهما على الإطلاق، لذا من المهم إجراء تغييرات كبيرة في نمط الحياة والتي يمكن أن تساعدك على إدارة مستويات التوتر لديك وتقليل مقدار التوتر الذي تتعرض له على المدى الطويل".وتابع: "لمكافحة آثار التوتر، حاول التباطؤ والتواجد بشكل كامل في حياتك بدلاً من القلق بشأن مستقبلك. يمكن أن يساعدك هذا على الاستمتاع بالحياة، بدلاً من مجرد عيشها".في حين أن التمارين الرياضية بشكل عام يمكن أن تؤدي إلى حياة أكثر صحة، إلا أن الأبحاث تظهر أن التمارين الصباحية يمكن ربطها بحرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون الزائدة مقارنة بأي تمرين آخر.وقال وينر: "يدعم هذا حقيقة أن أكسدة الدهون تحدث بشكل طبيعي في الصباح على أي حال، بسبب عدم تناول الوجبة الأولى في اليوم. تعد أكسدة الدهون عاملاً هائلاً في مساعدتك على إنقاص الوزن، واتباع نمط حياة أكثر صحة، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري".