5 حالات يحظر فيها استخدام المضادات الحيوية

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تعد المضادات الحيوية من الأمور الخطيرة جدا على الصحة حال استخدامها بشكل متواصل ودون استشارة طبية واضحة، لذا فإنه يجب الحذر الشديد عند استخدامها.





5 تحذيرات لاستخدام المضادات الحيوية:





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ويحذر أطباء من استخدام المضادات الحيوية في حالات معينة وهي كالتالي:1- السعال2- التهاب الجيوب الأنفية الحاد.3-نزلات البرد.4- معظم التهابات الحلق.5- الإنفلونزا.في وقت سابق، حذّر مجمّع إرادة والصحة النفسية بالرياض من تناول المضاد الحيوي في حالة العدوى الفيروسية أو بدون داعٍ طبي، مؤكدًا أن تناوله قد يتسبب في حدوث آثار نفسية ضارة على المريض من أهمها القلق والاكتئاب.استخدام المضادات الحيوية دون داع طبيوأوضح استشاري الطب النفسي ومساعد المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض للخدمات العلاجية بالنيابة، الدكتور عبدالإله بن خضر العصيمي، أنه عند استخدام المضادات الحيوية دون داع طبي أو في حال كانت الإصابة عبارة عن عدوى فيروسية فإنه لن يعالج العدوى، ولن يمنع من انتقال الإصابة للآخرين، كما أنه لن يساعد على الشعور بالتحسن.3 آثار ضارة للمضادات الحيويةوشدد العصيمي على أن تناول المضادات في هذه الحالة قد يتسبب في الآتي:1 - حدوث آثار جانبية ضارة على الصحة الجسدية أو النفسية، من ضمنها آثار عصبية ونفسية نادرة قد تحدث من أهمها القلق والاكتئاب.2 - يعزز مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أيضًا.3 - عندما يتناول الشخص مضادًا حيويًا للعدوى الفيروسية فإن المضاد الحيوي قد يهاجم البكتيريا النافعة الموجودة في الجسم ويخلق فرصة للبكتيريا الضارة لتحل محل البكتيريا النافعة؛ التي لها تأثيرات مهمة في الصحة الجسدية والنفسية.