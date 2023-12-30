السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 حالات يحظر فيها استخدام المضادات الحيوية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعد المضادات الحيوية من الأمور الخطيرة جدا على الصحة حال استخدامها بشكل متواصل ودون استشارة طبية واضحة، لذا فإنه يجب الحذر الشديد عند استخدامها.

5 تحذيرات لاستخدام المضادات الحيوية:


ويحذر أطباء من استخدام المضادات الحيوية في حالات معينة وهي كالتالي:

1- السعال 

2- التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

3-نزلات البرد.

4- معظم التهابات الحلق.

5- الإنفلونزا.

في وقت سابق، حذّر مجمّع إرادة والصحة النفسية بالرياض من تناول المضاد الحيوي في حالة العدوى الفيروسية أو بدون داعٍ طبي، مؤكدًا أن تناوله قد يتسبب في حدوث آثار نفسية ضارة على المريض من أهمها القلق والاكتئاب.

استخدام المضادات الحيوية دون داع طبي

 وأوضح استشاري الطب النفسي ومساعد المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض للخدمات العلاجية بالنيابة، الدكتور عبدالإله بن خضر العصيمي، أنه عند استخدام المضادات الحيوية دون داع طبي أو في حال كانت الإصابة عبارة عن عدوى فيروسية فإنه لن يعالج العدوى، ولن يمنع من انتقال الإصابة للآخرين، كما أنه لن يساعد على الشعور بالتحسن.

3 آثار ضارة للمضادات الحيوية

 وشدد العصيمي على أن تناول المضادات في هذه الحالة قد يتسبب في الآتي:

1 - حدوث آثار جانبية ضارة على الصحة الجسدية أو النفسية، من ضمنها آثار عصبية ونفسية نادرة قد تحدث من أهمها القلق والاكتئاب.

2 - يعزز مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أيضًا.

3 - عندما يتناول الشخص مضادًا حيويًا للعدوى الفيروسية فإن المضاد الحيوي قد يهاجم البكتيريا النافعة الموجودة في الجسم ويخلق فرصة للبكتيريا الضارة لتحل محل البكتيريا النافعة؛ التي لها تأثيرات مهمة في الصحة الجسدية والنفسية.
اضافة اعلان

اقرأ أيضا

تعرف فوائد الرمان.. لكن ماذا عن أضراره؟

طبيب أمراض جلدية: 3 أشياء لا تستخدمها أثناء الاستحمام

4 أعراض خطيرة لأمراض القلب يخلط البعض بينها وبين الأنفلونزا

المجلس الصحي يحذر الحوامل المصابين بالسكري من هذا الأمر

الإنفلونزا.. لماذا مناعة النساء أقوى من الرجال؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

برودة القدمين - الشتاء - القدم 11:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

ظاهرة مزعجة في الشتاء.. كيف يمكنك التخلص من برودة القدمين عند النوم؟

الأطفال نزلات البرد 9:32 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

مع دخول الشتاء.. 3 مراحل للإصابة بالبرد وطرق الوقاية من المرض الشائع

العناية بكبار السن 7:05 م السبت، 16 ديسمبر 2023

استشاري يحذر من خطورة البرد على كبار السن.. ويوجه نصيحة لحمايتهم

20210225224718300 9:24 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

لنزلات البرد في الشتاء.. تعرف فوائد وأضرار أعشاب التليو

اقرأ أيضا

التهاب المثانة
3:00 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

بشرى لمرضى التهاب المثانة المزمن.. والسر في المشيمة!

الأكزيما
2:28 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

دراسة: كريمات البشرة تسبب هشاشة العظام

السكري
2:02 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

3 علامات تنذر بخطر الإصابة بمرض السكري

الحصبة
1:17 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

تحذير طبي: الحصبة يمكن أن تتسلل إلى أدمغة الأطفال وتقتلهم بعد سنوات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة التعليم
4:04 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات استخراج شهادة دراسية بدل فاقد عبر بوابة نتائجي 1445

ا
3:12 م السبت، 30 ديسمبر 2023

شاهد.. تراكم أكوام البرد في شوارع بريدة والمعدات الثقيلة تتدخل لرفعها

فرص وظائف
3:01 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. آخر فرصة.. وظائف شاغرة ينتهي التقديم فيها اليوم

الباحة مطر
2:11 م السبت، 30 ديسمبر 2023

بعد إعلان الإنذار الأحمر على الباحة.. الدفاع المدني لـ السكان: خذوا حذركم

درجة الحرارة - تحت الصفر - الارصاد - الطقس
2:10 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. تقترب من الصفر.. السودة تسجل أدني درجة حرارة اليوم بالمملكة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1:44 م السبت، 30 ديسمبر 2023

تنبيه جديد حول صرف المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات