5 أنواع من الأدوية تسبب الإدمان.. احذرها

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تزايد الإقبال خلال السنوات الأخيرة على بعض أنواع الأدوية، مما يشير إلى زيادة الإدمان على تناولها.



وفقًا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، فإن الزيادة الكبيرة جاءت في مبيعات الأدوية المسكنة، مع العلم أن أدوية علاج الصداع قد تسبب الإدمان فعلاً. اضافة اعلان

وفيما يلي خمسة أنواع من الأدوية المنتشرة على نطاق واسع، جميعها تسبب الإدمان:





1 – الملينات



2 - المسكنات



3 - المضادات الحيوية



4 – المنومات



5 - مضيقات الأوعية الدموية



من الخطأ تدريب التمعج المعوي على العمل بشكل مصطنع. لأن الاستخدام المتكرر لهذه الأدوية يؤدي إلى توقف الأمعاء عن العمل من دون تحفيز.بالإضافة إلى ذلك، يكمن ضرر العديد منها ليس فقط في الإدمان، بل في الحركة القسرية للمياه والكهارل في الأمعاء، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب ومشكلات صحية أخرى.لذا، ينصح تلدكتور مياسنيكوف بالتعامل مع الإمساك المزمن عن طريق تغيير نمط الحياة - الإكثار من التحرك واتباع نظام غذائي صحيح، بحسب موقع "روسيا اليوم.إذا كان الشخص يتناول 15 حبة مسكنة في الشهر، فبعد فترة يتطور الأمر إلى إدمان. لأن الأدوية المضادة للألم تؤثر في حساسية المستقبلات وتغير عملها.مقاومة مضادات الحيوية هي مشكلة العصر. وأكثر من ذلك، وفقًا له نشأت ظاهرة خطيرة.إذ أن بعض أنواع البكتيريا بعد مواجهتها المتكررة لمضادات الحيوية، تبدأ في استخدامها في بناء جدارها البكتيري. أي بمعنى من دون مضادات الحيوية تموت البكتيريا.وفقًا لمياسنيكوف، فإن الطبيب الجيد لن يبدأ بعلاج الأرق بالحبوب المنومة أبدا. أما السيء فسوف يزيد الجرعة لمكافحة الأرق. والأفضل من كل هذا هو الذهاب للنوم في نفس الوقت كل يوم والاستيقاظ في نفس الوقت أيضا.يؤدي استخدام قطرات الأنف لتضييق الأوعية الدموية لمدة 3-5 أيام إلى أنه يصبح من الصعب "التخلص منها". لأن الشخص يتعود عليها لكي يتنفس بسهولة ومن دونها لا يتمكن من التنفس بصورة طبيعية.