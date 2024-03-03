5 أطعمة ومشروبات تجنبها إذا أردت أن تعيش عمرًا أطول

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ترتبط بعض الأطعمة وعادات الأكل بحياة أطول، وتحديد النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبذور .

وقال ديفيد وينر، خبير التغذية، إن هناك العديد من الفوائد لتناول نظام غذائي متنوع ومليء بأنواع مختلفة من الأطعمة.

وأضاف: "الكثير من هذه الأطعمة تحتوي على العناصر الغذائية والمعادن التي يمكن أن تحسن صحة الأمعاء لدينا، وتقلل من خطر السمنة، وتحسن متوسط العمر. ولكن من ناحية أخرى، هناك أطعمة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس".

ونصح وينر للعيش حياة أكثر سعادة وصحة، بتجنب الأطعمة المصنعة، وحتى تلك التي يتم تسويقها كخيار صحي، ومنها:





الأطعمة المصنعة



وقال: "لإطالة عمرك، يُنصح بتجنب الأطعمة المصنعة حيثما أمكن ذلك. لا يستغرق إعداد الطعام الصحي وقتًا طويلاً، وإذا كنت تعلم أن أسبوعك مزدحم، فإن إعداد الطعام هو المفتاح. يعد إعداد الطعام أمرًا أساسيًا لأي خطة لإنقاص الوزن، وسيُحدث فرقًا كبيرًا في حياة أكثر صحة وسعادة".





الملح



الدهون المشبعة



الوجبات الجاهزة



السمن



أي طعام مليء بالملح يؤدي إلى رفع ضغط الدم.وقال وينر: "إن تناول الكثير من الملح يجعل الجسم يحتفظ بكمية إضافية من الماء لتخليص الجسم من الملح الزائد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم"، بالإضافة إلى ذلك، فإن الماء المضاف يضع ضغطًا على القلب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة مع التقدم في السن.هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وضمان اتباع نظام غذائي صحي للعيش لفترة أطول.وأوضح وينر: “الطريقة الرئيسية للقيام بذلك هي تقليل الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة. وتشمل المنتجات الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة الزيوت النباتية وزيت الزيتون وزيت دوار الشمس وزيت المكسرات والبذور.وتابع: "ومن المعروف أيضًا أن المكسرات والبذور نفسها، وكذلك الأفوكادو، غنية بالدهون غير المشبعة. مصدر جيد آخر للدهون غير المشبعة هو الأسماك الزيتية التي تحتوي أيضًا على دهون أوميجا 3 وكدليل عام، يجب أن نحاول دمج هذه الأطعمة في نظامنا الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".يجب تجنب الوجبات الجاهزة إذا كنت تحاول إطالة عمرك.وقال وينر: "تحتوي هذه الأنواع من الأطعمة على الكثير من المكونات الاصطناعية التي تعمل على إطالة العمر الافتراضي للمنتج، ولكنها يمكن أن تكون ضارة لجسمك. كما أن معظم الوجبات الجاهزة خالية من الفيتامينات والمعادن الطبيعية".وتابه محذرًا: "يتم ضخ الفيتامينات والمعادن الاصطناعية في الطعام بدلاً من ذلك، لكن هذه المكونات ليست بنفس جودة المصادر الأصلية، ويصعب على الجسم هضمها مما قد يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة في الجهاز الهضمي".قال وينر إن سمن المارجرين أصبح بديلاً شائعًا بشكل متزايد للزبدة على الرغم من معالجته بدرجة عالية ومليئًا بالمواد الكيميائية، وقد تم ربطه بعدد من المشكلات الصحية.وحذر من أن "عنصر ثنائي الأسيتيل الموجود في المارجرين يعزز تكتل بروتين بيتا أميلويد، وهو سمة شائعة في الخرف ومرض الزهايمر. قد يزيد هذا المكون أيضًا من التأثيرات السامة لهذا البروتين داخل الدماغ".