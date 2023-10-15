الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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5 أطعمة ضرورية لمواجهة ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
أ أ
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يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع الضغط سواء كان بشكل مفاجئ أو يحدث بانتظام لدى البعض، وهو من الأمراض القاتلة إذا لم يتم علاجه؛ لأنه يزيد من خطر الإصابة بالخرف والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكلى.اضافة اعلان

تغييرات غذائية:

ويمكن لتغييرات نمط الحياة والتغييرات الغذائية، أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم، فيما خمسة أطعمة تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، وفق ما أوردت صحيفة (تايمز أوف إنديا):

وهذه الأطعمة هي  :الزبادي والموز والتوت والخضار الورقية والبروكلي والثوم".

الطرق البسيطة لخفض ضغط الدم

وحدد مجموعة من خبراء ارتفاع ضغط الدم من 18 دولة مختلفة، من الطرق البسيطة لخفض ضغط الدم - والعديد منها مجاني.

وتستند النتائج، التي نشرت في مراجعة واسعة النطاق في مجلة ارتفاع ضغط الدم، إلى دراسات سابقة.

تتضمن بعض التوصيات ما يلي:

1. تقليل مستويات التوتر 

التوتر لن يسبب أمراض القلب والدورة الدموية. ولكن، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية، يرتبط التوتر بالعادات غير الصحية مثل قلة النوم أقل والإفراط في الطعام، الأمر الذي يمكن أن يزيد بدوره من خطر الإصاة.
ويوصي الخبراء بمحاولة تقليل مستويات التوتر من خلال التأمل.

2. لزوم المنزل عندما يكون التلوث مرتفعًا

ارتبط تلوث الهواء ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم، حتى لدى المراهقين. ووجدت العديد من الدراسات أن الهواء الملوث يضر بالأوعية الدموية عن طريق جعلها أضيق وأكثر صلابة مما يزيد من ضغط الدم، لأن القلب يضخ بشكل أسرع لتحريك الدم الذي لا يستطيع التدفق بشكل صحيح.
وقال الباحثون إنه عندما تكون مستويات التلوث مرتفعة، يجب على الناس تجنب الحدائق والأماكن المفتوحة حيثما أمكن ذلك وبعيدًا عن الطرق المزدحمة، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

3. لا تجلس لفترة طويلة

يعتقد أن الجلوس المفرط يزيد من ضغط الدم لسببين.
أولاً، الجلوس لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي عن طريق تشجيع زيادة الوزن.
ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة المقاومة في الأوعية الدموية، مما يزيد من صعوبة تدفق الدم بحرية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وأظهرت الدراسات أيضًا أنه أثناء الجلوس، يكون ضغط دم الشخص أعلى بشكل عام منه عند الوقوف.
وعندما يصبح الجلوس لفترات طويلة أمرًا معتادًا، يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

اقتراحات أخرى
تتضمن الاقتراحات ما يلي:
شرب الكركديه وعصير الرمان وعصير الشمندر
الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، مثل الموز
زيادة استهلاك الخضروات والفواكه الطازجة والأسماك والمكسرات والأحماض الدهنية غير المشبعة ومنتجات الألبان قليلة الدسم
تناول المزيد من الأطعمة النباتية وتقليل اللحوم الحمراء
احصل على سبع ساعات من النوم على الأقل في الليلة.

ممارسة الرياضة
قال البروفيسور بريان ويليامز من جامعة كوليدج لندن: "هناك الكثير الذي يمكن للناس أن يفعلوه لأنفسهم".
وأضاف: "علينا جميعًا أن نرجع خطوة إلى الوراء ونقول، في الواقع، يجب أن أتمكن من تخصيص نصف ساعة في يومي للحصول على القليل من الوقت لنفسي والتخلص من الضغط والاسترخاء - سواء كان ذلك من خلال الذهاب إلى الخارج. المشي أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وممارسة بعض التمارين الرياضية".

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