5 أطعمة رخيصة.. تعرف على النظام الغذائي للأشخاص الأطول عمرًا في العالم

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تشتهر "المناطق الزرقاء" في العالم بالحياة الصحية لسكانها وطول أعمارهم التي تصل حتى 100 عام.

وفي حين يعتقد أن العامل الوراثي له علاقة بالأمر، يقول خبراء طول العمر إن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في حياتهم الطويلة.

وتشمل المناطق الزرقاء أوكيناوا في اليابان، وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا، وإيكاريا في اليونان، وسردينيا في إيطاليا، ولوما ليندا في كاليفورنيا.





طعام سكان المنطقة الزرقاء



البطاطا الحلوة



القرع



جبنة البيكورينو



البازلاء

اللوز



النظام الغذائي للمنطقة الزرقاء



وقدم خبير طول العمر الأمريكي، الدكتور مايكل جريجر، نصائح لمن يريد أن يعيش حياة طويلة وصحية بتناول الأطعمة التي يتناولها سكان "المنطقة الزرقاء".وعلى الرغم من وجود أوجه تشابه بين الطريقة التي يأكل بها السكان عبر المناطق الزرقاء الخمس، إلا أن كل منطقة لديها أسرار خاصة تتقاسمها.وأبرزت صحيفة "ذا صن"، خمسة مكونات يضيفها الناس في كل منطقة من المناطق الخمس الأطول عمرًا في العالم إلى وجباتهم.النظام الغذائي في أوكيناوا باليابان، حيث يوجد 68 شخصًا معمرًا لكل 100 ألف نسمة، غني بالكربوهيدرات النشوية، مثل البطاطا الحلوة الأرجوانية، وهي غنية بمضادات الأكسدة.كما أن البطاطا الحلوة البرتقالية العادية جيدة أيضًا، لأنها غنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والمواد المغذية مثل البيتا كاروتين.في شبه جزيرة نيكويا بكوستاريكا، حيث يسود القرع في النظام الغذائي للسكان المحليين.يعتبر القرع مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات المعقدة بالإضافة إلى فيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم.خبير طول العمر دان بيوتنر - الذي صاغ مصطلح "المناطق الزرقاء" – أشار إلى القرع بوصفه حجر الزاوية في النظام الغذائي للسكان في هذه المنطقة.وفقًا له، فإن "نظامهم الغذائي يتكون من ثلاثة أطعمة أعتقد أنها أفضل نظام غذائي ابتكره البشر على الإطلاق".وتابع: "بسبب هذه الأطعمة، فإن الأشخاص الذين يعيشون في شبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا هم أكثر عرضة مرتين ونصف لبلوغ سن 92 عامًا مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو أوروبا".وإلى جانب القرع البرتقالي الزاهي، يقول دان إن المعمرين الذين يعيشون في شبه جزيرة نيكويا يضيفون بانتظام ما يصل إلى خمسة أنواع مختلفة من الفاصوليا إلى وجباتهم، والذرة على شكل "رقاق لذيذ من الحبوب الكاملة".وغالبًا ما يشار إلى هذه الأطعمة الثلاثة باسم "الأخوات الثلاث"، لأنها جزء أساسي من المطبخ المحلي.يشتهر سكان سردينيا في إيطاليا بتناول جبن البيكورينو، المصنوع من حليب الأغنام.في إيكاريا في اليونان، تعتبر البازلاء ذات العين السوداء، عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي، فهي مليئة بالبروتين والمغذيات الدقيقة.في لوما ليندا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يفضل السكان تناول وجبات خفيفة من اللوز، وهو أحد العناصر الأساسية في المنطقة الزرقاء التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين إي والبروتين والألياف.إليك دليل تناول الطعام على طريقة المنطقة الزرقاء:تناول النباتات في الغالبتناول باللحوم باعتدالتناول ثلاث حصص صغيرة من السمك أسبوعيًاقلل من منتجات الألبان - بإمكانك تناول بعض الزبادي والجبنلا تتناول أكثر من ثلاث بيضات في الأسبوعتناول ما لا يقل عن نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة يوميًاتناول الحلويات في المناسبات فقطوجبة خفيفة من المكسراتتناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الجاودار أو العجين المخمراختر الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعةشرب الكثير من الماء مع وجبة الطعام