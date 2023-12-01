5 أطعمة تصيب بالتسمم بسبب سوء تعبئتها

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تحدث العديد
من حالات التسمم الغذائي في المنزل، خاصة بعد تناول الأطعمة المُعّلبة، أو
المحفوظة، أو المعالجة، أو المخمرة الملوثة بالسموم.
التعليب غير الصحيح يصيب الأطعمة بالتلوثوأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن الأطعمة
تصبح ملوثة إذا لم يتم تعلبيها بشكل صحيح.
وتُعتبر الأطعمة ذات المحتوى الحمضي المنخفض من المصادر الأكثر شيوعًا لحالات التسمم الغذائي المرتبطة بالتعليب المنزلي.
الأطعمة ذات المحتوى الحمضي:1ـ نبات الهليون
2ـ الفاصوليا الخضراء
3ـ البنجر
4ـ حبوب الذرة
5ـ البطاطا
يحدث تلوث الطعام عند التصنيع او التخزينيمكن أن يحدث التلوث عند التعامل مع الطعام
بشكل غير صحيح، أي عند تصنيعه، أو تخزينه، أو عند استخدامه من قبل المستهلكين.
وفيما يلي، إليك بعض الأمثلة على الأطعمة الملوثة:
1ـ الثوم المفروم في الزيت
2ـ صلصة الجبن المُعّلبة
3ـ الطماطم المُعّلبة
4ـ عصير الجزر
وبينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخّصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض في 3 نقاط.
3 نقاط مهمة تساهم في الوقايةيجب أن تكون على دراية أولًا بالأعراض الشديدة
للتسمم الغذائي
غالبًا ما تشمل أعراض التسمم الغذائي الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.
يجب أن تتواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:
1ـ الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت
2ـ الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام دون أي تحسن
3ـ الإسهال الدموي