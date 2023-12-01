5 أطعمة تصيب بالتسمم بسبب سوء تعبئتها

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تحدث العديد من حالات التسمم الغذائي في المنزل، خاصة بعد تناول الأطعمة المُعّلبة، أو المحفوظة، أو المعالجة، أو المخمرة الملوثة بالسموم. اضافة اعلان





التعليب غير الصحيح يصيب الأطعمة بالتلوث



الأطعمة ذات المحتوى الحمضي:



يحدث تلوث الطعام عند التصنيع او التخزين



3 نقاط مهمة تساهم في الوقاية



وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن الأطعمة تصبح ملوثة إذا لم يتم تعلبيها بشكل صحيح.وتُعتبر الأطعمة ذات المحتوى الحمضي المنخفض من المصادر الأكثر شيوعًا لحالات التسمم الغذائي المرتبطة بالتعليب المنزلي.1ـ نبات الهليون2ـ الفاصوليا الخضراء3ـ البنجر4ـ حبوب الذرة5ـ البطاطايمكن أن يحدث التلوث عند التعامل مع الطعام بشكل غير صحيح، أي عند تصنيعه، أو تخزينه، أو عند استخدامه من قبل المستهلكين.وفيما يلي، إليك بعض الأمثلة على الأطعمة الملوثة:1ـ الثوم المفروم في الزيت2ـ صلصة الجبن المُعّلبة3ـ الطماطم المُعّلبة4ـ عصير الجزروبينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخّصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض في 3 نقاط.يجب أن تكون على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائيغالبًا ما تشمل أعراض التسمم الغذائي الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.يجب أن تتواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:1ـ الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت2ـ الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام دون أي تحسن3ـ الإسهال الدموي