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5 أطعمة تسبب الاختناق للأطفال

الاختناق للأطفال
5 اطعمة تسبب الاختناق للأطفال
أ أ
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تشكل بعض الأطعمة خطرًا داهمًا على صحة الأطفال، لأنها قد تتسبب لهم الاختناق أثناء تناولها، لذا لا بد على الآباء والأمهات الانتباه أثناء تناول أطفالهم الطعام.
ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتهم بالاختناق، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا، التي حدد 5 أطعمة قد تتسبب اختناق الأطفال، هي:


5 أطعمة تسبب الاختناق

- العنب.
- الفشار والمكسرات.
- الجزر.
- الحلوى وقطع الطعام الصلبة.
 ـ العلك.


تطور حالات الاختناق بين الأطفال

حذرت صحيفة "The Sun" البريطانية، فى تقرير لها من إعطاء الأطفال بعض الأطعمة الصلبة، أو الصغيرة، أو الخضراوات التى قد تعلق فى الحلق، وتسبب الاختناق.
وأوضحت الصحيفة أن تشجيع أطفالك على تناول المزيد من الفاكهه، والخضار، أمر ضرورى من أجل الحفاظ على صحتهم.

لكن الخبراء يحذرون من أن بعض الأطعمة التى تعتبر جيدة لأطفالك قد تشكل خطرًا كبيرًا، وتسبب الإختناق.


أكثر من 1500 حالة اختناق في 4 سنوات

وجد تحليل للبيانات الحكومية الأخيرة من قبل متخصصي الإسعافات الأولية "CE Safety "، أنه فى السنوات الأربع الماضية، كان سبب الوفاة الناجمة عن الاختناق على الطعام، أو الأشياء الصغيرة يمثل حوالى 1571 وفاة.
وقالت الصحيفة إنه من بين هذه الوفيات، كان 14 طفلاً دون سن الخامسة، بينما يتم نقل حوالى 40 طفلًا إلى المستشفى يوميًا بعد ابتلاع شيء خطير؛ ويمكن أن يكون الأطفال أكثر عرضة لأن طريقة البلع بالقصبة الهوائية، لم تتطور بشكل صحيح بعد.

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