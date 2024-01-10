5 أطعمة تحافظ على سلامة أسنانك وتمنع التسوس

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"وجعلنا من الماء كل شيء حي"، صدق الله سبحانه وتعالى حين ذكر ذلك في كتابه الكريم، فللماء فوائد لا تحصى وهو ضروري لاستمرار كل أشكال الحياة، كما أنه مهم جدا لجسم الإنسان. اضافة اعلان





توصيات عالمية باستهلاك المياه:



5 أطعمة تدعم صحة الأسنان:



1- الشاي الأخضر



2- الخضراوات الورقية



3- المكسرات



4- المأكولات البحرية



5- التفاح والفراولة



هناك توصيات عالمية بأن يستهلك الفرد الواحد 3 لترات من المياه يوميا لمنع التسوس، وبالتالي فإن الماء هو أول خيار ممكن لبقاء فمك رطبا ومنع التسوس هذا.وفيما يلي قائمة بأفضل الأطعمة التي من خلالها يمكنك الحفاظ على أسنانك جيدا، احرص دائما على تناولها.يلعب دورًا كبيرًا في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض اللثة، كما يعمل الشاي الأخضر كمصدر إضافي للفلورايد، ويساعد على منع رائحة الفم الكريهة.جميع الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والخضراوات الجذرية مثل الجزر والكرفس غنية جدًا بحمض الفوليك – وهو نوع من فيتامين (ب) الذي يساعد على مكافحة أمراض اللثة.المكسرات مثل اللوز والكاجو والفستق والجوز مليئة بالمغذيات الدقيقة، يحتوي اللوز على الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على تقليل خطر التسوس وزيادة إنتاج اللعاب للوقاية بشكل أفضل من أمراض اللثة.المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل التهاب اللثة وتسريع عملية الشفاء.التفاح مصدر حيوي للألياف والماء الذي يحفز إنتاج اللعاب، كما تعمل الفراولة والتوت البري كمبيض طبيعي للمينا؛ لأنها محملة بحمض الماليك وتمنع تكوين البلاك.