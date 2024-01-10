5 أطعمة تحافظ على سلامة أسنانك وتمنع التسوس

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"وجعلنا من الماء كل شيء حي"، صدق الله سبحانه وتعالى حين ذكر ذلك في كتابه الكريم، فللماء فوائد لا تحصى وهو ضروري لاستمرار كل أشكال الحياة، كما أنه مهم جدا لجسم الإنسان.
توصيات عالمية باستهلاك المياه:
هناك توصيات عالمية بأن يستهلك الفرد الواحد 3 لترات من المياه يوميا لمنع التسوس، وبالتالي فإن الماء هو أول خيار ممكن لبقاء فمك رطبا ومنع التسوس هذا.
5 أطعمة تدعم صحة الأسنان:
وفيما يلي قائمة بأفضل الأطعمة التي من خلالها يمكنك الحفاظ على أسنانك جيدا، احرص دائما على تناولها.
1- الشاي الأخضر
يلعب دورًا كبيرًا في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض اللثة، كما يعمل الشاي الأخضر كمصدر إضافي للفلورايد، ويساعد على منع رائحة الفم الكريهة.
2- الخضراوات الورقية
جميع الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والخضراوات الجذرية مثل الجزر والكرفس غنية جدًا بحمض الفوليك – وهو نوع من فيتامين (ب) الذي يساعد على مكافحة أمراض اللثة.
3- المكسرات
المكسرات مثل اللوز والكاجو والفستق والجوز مليئة بالمغذيات الدقيقة، يحتوي اللوز على الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على تقليل خطر التسوس وزيادة إنتاج اللعاب للوقاية بشكل أفضل من أمراض اللثة.
4- المأكولات البحرية
المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل التهاب اللثة وتسريع عملية الشفاء.