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5 أضرار للإفراط في تناول الشاي أثناء الشتاء

الشاي
الإفراط في تناول الشاي أثناء الشتاء
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يعد الشاي من أكثر المشروبات شعبية في العالم انتشارًا، سواء كان الشاي الأسود المتداول عالميًا، أو الأنواع الأخرى، عبر العديد من طرق الاستخدام والنكهات في مختلف دول العالم.اضافة اعلان

أضرار الإفراط في تناول الشاي في الشتاء

ويُستخدم الشاي تقليديًا لعلاج الحمى البسيطة أو نزلات البرد، لكن في بعض الحالات لا يفضل تناول الشاي في الشتاء وهو ما يصدم الكثير من محبي هذا المشروب.
ورغم فوائد الشاي الطبيعية الكثيرة، ومزاياه الصحية المعروفة من عشرات السنين، إلا أنه يمكن أن يكون ضارًا بالصحة في عدد من الحالات خاصة في فصل الشتاء.


أضرار تناول الشاي في الشتاء

الإفراط في تناول الشاي في الشتاء من شأنه أن يسبب للجسم مضاعفات صادمة، منها التأثير على النوم لأنه غني بالكافيين وقلة النوم التي تجعل الشخص المصاب بالبرد لا يستطيع مقاومة الفيروس.

تأثير الشاي على كفاءة النوم الصحي

ويعمل النوم الصحي على زيادة المناعة بحسب تصريحات خاصة للدكتور مجدي بدران، عضو جمعية الحساسية والمناعة، كما يمكن أن يؤدي الشاي إلى زيادة فرص حدوث مضاعفات للالتهابات، حسب الـ "الوطن المصرية".

الشاي يؤدي إلى القلق والتوتر

ويؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى القلق والتوتر؛ لأن الكافيين هو أحد المكونات العضوية الموجودة في أوراق الشاي، كما أن تناول جرعات زائدة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاعر التوتر والقلق والأرق، بحسب موقع  "إنديا".


الإفراط في تناول الشاي يسبب الإمساك

ويسبب الشاي أيضًا الإمساك، حيث يحتوي على مادة تسمى الثيوفيلين والتي يمكن أن تضر الجهاز الهضمي وتسبب الإمساك.

الشاي والارتجاع الحمضي

يحتوي الشاي على الكافيين، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي الموجودة أو يسبب حرقة المعدة، بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد الكافيين من الكمية الإجمالية لحمض المعدة المنتج.

اضطراب عادات النوم

سيؤثر الكافيين الموجود في الشاي على عادات نوم الجميع، وترتبط العديد من الحالات العقلية، مثل التعب وفقدان الذاكرة واضطراب نقص الانتباه، بعدم كفاية النوم.

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