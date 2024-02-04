5 أشياء لا تفعلها أبدًا من أجل قلبك.. وهذا ما تفعله الصلاة لصحتك

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النظام الغذائي الصحي هو حجر الزاوية في نمط حياة صحي للقلب، لذا كشف طبيب عن خمسة أشياء قال إنه لا ينبغي فعلها أبدًا من أجل الحصول على قلب سليم. اضافة اعلان

وأوصى طبيب القلب الدكتور إرنست فون شوارتز، مؤلف كتاب "أسرار الخلود"، بتجنب الأمور الخمسة التالية:





1. التدخين



2. الإكثار من السكر



3. عدم ممارسة الرياضة



4. قضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي



5. تعاطي المخدرات



برنامج صحي



في حين أن أمراض القلب والأوعية الدموية قد لا تكون المشاكل الأولى التي ترتبط بهذه العادة غير الصحية، إلا أن التدخين ضار جدًا للقلب.وأوضح الدكتور فون شوارتز أن التدخين يتسبب في ضيق الشرايين التاجية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".حذر الطبيب من أن تناول الكثير من الكربوهيدرات يمكن أن يضع الأساس الضار لمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل السمنة في منطقة البطن، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع مستوى الدهون مثل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.وقال الدكتور فون شوارتز: "(هذه) عوامل خطر للإصابة بمرض الشريان التاجي".وحذر الطبيب من أن قلة الحركة البدنية تؤدي إلى زيادة فقدان مرونة الأوعية الدموية، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة.يمكن أن يكون لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أضرارًا على القلب، نظرًا لأنه يؤدي إلى الجلوس وقتًا أطول بدلاً من الحركة.وقال الدكتور فون شوارتز: "أظهرت الدراسات أنه في الوقت الحالي، يقضي المراهقون والشباب والبالغون في منتصف العمر عدة ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة مشاهدة مقاطع ترفيهية قصيرة المدى بدلاً من ممارسة النشاط البدني المنتظم الذي يؤدي إلى عدم الحركة".المخدرات، مثل الكوكايين والمواد الأفيونية، لها "تأثيرات سامة مباشرة" على عضلة القلب.وقال الطبيب: "(الاستخدام) يمكن أن يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض إمدادات الأكسجين إلى القلب وأزمات قلبية محتملة".وحدد الدكتور فون شوارتز التدابير الوقائية لتقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.وقال: "أوصي باتباع توصيات جمعية القلب الأمريكية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ عليها من خلال تبني تغييرات سلوكية في نمط الحياة والسيطرة على عوامل الخطر القلبية الوعائية".يتضمن البرنامج الممارسات التالية:اعتماد نظام غذائي صحيممارسة النشاط البدني بانتظامالإقلاع عن التدخيناعتماد أنماط نوم صحيةالتحكم في الوزنالسيطرة على الدهونالسيطرة على السكرالسيطرة على ضغط الدم.وأوصى الطبيب أيضًا باستخدام تقنيات الاسترخاء الذهني مثل التأمل أو الصلاة من بين الأنشطة الروحية الأخرى التي تساعد على “الحفاظ على الصحة العقلية وكذلك تقليل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب".وأضاف: "حاول أن تتبع الحكمة القائلة، والتي تعني أن الجسم السليم يتطلب عقلًا سليمًا (والعكس صحيح)".