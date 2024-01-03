5 أسباب وراء رغبتك الدائمة في الذهاب إلى الحمام.. ما الذي يجب عليك فعله؟

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كشف الدكتور كريستيان براون، استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى برينسيس جريس عن أسباب الرغبة الملحة مرارًا في الذهاب إلى الحمام. اضافة اعلان





المثانة والتبول المتكرر



الأسباب الخمسة لمشاكل المثانة



1. الإكثار من شرب القهوة



2. انقطاع الطمث



ضعف المثانة وسلس البول



ما يمكنك فعله؟



3. تضخم البروستاتا



ما يمكنك فعله؟



4. الإصابة بمرض السكري غير المشخّص



ما يمكنك فعله؟



5. تناول أدوية ضغط الدم



ما يمكنك فعله؟



قال براون: "هناك الكثير من الحالات التي يمكن أن تؤثر على وظيفة المثانة وتجعل الشخص بحاجة للذهاب إلى الحمام في كثير من الأحيان، مثل تقدم العمر، والسكري ، والعدوى والالتهابات (التهاب المثانة)، والتغيرات بعد انقطاع الطمث وتضخم البروستاتا".وأضاف: "يمكن لبعض الأشخاص أن يصابوا بفرط نشاط المثانة في أي وقت، والذي يكون له أعراض مثل الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر وفي كثير من الأحيان مع رغبة ملحة. وفي كثير من الحالات، يكون السبب غير معروف".وأوضح استشاري المسالك البولية أن المثانة الطبيعية يمكن أن تحتوي على ما بين 300 مل و700 مل من البول، وأن معظم الناس يذهبون إلى الحمام كل ساعتين إلى أربع ساعات، اعتمادًا على كمية السوائل التي يستهلكونها.وبين براون الأسباب الخمسة الأكثر شيوعًا لمشاكل المثانة، وما يمكنك فعله لمعالجتها، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".إذا كنت من محبي المشروبات الساخنة والحلويات، فقد تهيج المثانة دون أن تدرك ذلك.يقول براون: "يمكن أن يؤثر الكافيين على وظيفة المثانة ويجعل الشخص يذهب إلى الحمام في كثير من الأحيان".وأضاف: "إنه موجود في الشاي والقهوة والكولا والشوكولاتة بأي شكل من الأشكال، وهو مدر للبول، مما يعني أنه يجعل الجسم ينتج المزيد من البول، ومهيجًا للمثانة".لكن الكافيين ليس الشيء الوحيد الذي يجب الحذر منه، "يمكن أن يؤدي الطعام الحار أيضًا إلى تهيج المثانة خاصة إذا كنت تعاني من فرط نشاط المثانة".ما يمكنك فعله: تجنب الأطعمة المهيجة قدر الإمكان، واختر الشاي والقهوة منزوعة الكافيين أو الخيارات العشبية.التهاب المثانة هو عدوى في المسالك البولية تسببها البكتيريا التي تدخل المثانة عبر مجرى البول، والنساء أكثر عرضة من الرجال لأن مجرى البول لديهن أقصر مما يجعل من السهل على البكتيريا أن تسبب العدوى.وذكرت الدكتورة تانيا أديب، طبيبة أمراض النساء في لندن: "على سبيل المثال، إذا كنتِ نشطة جنسيًا، أو تستخدمين السدادات القطنية، أو تعانين من التغيرات الهرمونية التي تحدث بسبب انقطاع الطمث (حيث تصبح بطانة مجرى البول أكثر حساسية)".وتشمل الأعراض الألم أو الإحساس بالحرقان عند التبول، والحاجة إلى التبول بشكل متكرر، والحاجة الملحة للتبول، بالإضافة إلى البول الداكن. كما يمكن أن يسبب آلامًا في البطن وأسفل الظهر، بالإضافة إلى الحمى.يُعرف سلس البول بأنه "فقدان البول بشكل لا إرادي" وينقسم إلى نوعين: سلس البول الإجهادي وسلس البول الإلحاحي.يقول براون: "يحدث سلس البول الإجهادي عندما لا تتمكن عضلات العضلة العاصرة وقاع الحوض من حبس البول في المثانة، وعادة ما يحدث التسرب مع السعال والضحك والحركة".وأضاف: "في حين أن سلس البول الإلحاحي يحدث عندما تنقبض المثانة قبل الأوان في كثير من الأحيان أثناء سير الشخص نحو المرحاض وغالبًا ما يرتبط بفرط نشاط المثانة".متلازمة فرط نشاط المثانة، حيث الشعور بالحاجة الملحة للتبول أكثر من ثماني مرات في اليوم.قالت إيلين ميلر، أخصائية العلاج الطبيعي في منطقة الحوض: "غالبًا ما يتعلق الأمر بالشعور بالقلق بشأن التعرض لحادث، لذلك تبدأ في الذهاب إلى الحمام في كثير من الأحيان"."ولكن بعد فترة تبدأ سعة المثانة في الانخفاض. عادة، نشعر بالرغبة في الخروج عندما تكون المثانة نصف ممتلئة ولكن مع متلازمة فرط نشاط المثانة، تصبح عضلة المثانة مفرطة النشاط وتنقبض عندما لا ترغب في ذلك.يـأتي هذا فيما تلاحظ العديد من النساء في فترة ما حول انقطاع الطمث —التي تسبق انقطاع الطمث — أن الحاجة إلى التبول تصبح أكثر تكرارًا، خاصة قبل الدورة الشهرية.وفقًا لجمعية المثانة والأمعاء الخيرية ببريطانيا، يبدأ ضعف المثانة عادة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث حيث تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الانخفاض، مما يؤدي إلى ترقق أنسجة مجرى البول والمهبل.وقالت: "ومع تقدم المرأة في العمر، يمكن أن تبدأ عضلات قاع الحوض في الاسترخاء. كل من هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى سلس البول".وأضاف براون: "يمكن لكل من الرجال والنساء أن يصابوا بفرط نشاط المثانة في أي عمر، ولكن الأمر يميل إلى أن يكون أسوأ مع تقدم العمر، وبالنسبة للنساء، بعد انقطاع الطمث وإنجاب الأطفال".يقول براون: "يمكن لتمارين كيجل أو تمارين قاع الحوض أن تحسن العديد من الأعراض البولية".وأضاف: "المثانة مدعومة بعضلات قاع الحوض، إذا ضعفت هذه العضلات، على سبيل المثال بعد الحمل أو الولادة الطبيعية أو مع تقدم العمر، يمكن أن تنزل المثانة في الحوض".وتابع: "وهذا يمكن أن يسبب فرط النشاط وسلس البول والذي يمكن تقليله بشكل كبير عن طريق زيادة قوة ونبرة عضلات قاع الحوض".قال براون: "مع تقدم الرجال في العمر، تكبر البروستاتا ويمكن أن تسبب انسدادًا في البول، حيث يغادر المثانة ويمر عبر البروستاتا. وهذا يمكن أن يسبب بطء التدفق، وصعوبة البدء والتوقف، والاستيقاظ للتبول في الليل والتبول بشكل متكرر خلال النهار".ويُطلق على التبول بانتظام أثناء الليل (الاستيقاظ مرتين أو أكثر) اسم التبول الليلي، وهو أحد أكثر الأعراض البولية شيوعًا لدى الرجال، حيث يؤثر على 20 إلى 44 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا و93 في المئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، أنه مع تقدمنا في السن، ننتج كمية أقل من الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) الذي يساعد على الاحتفاظ بالسوائل أثناء الليل. ونتيجة لذلك، يتم إنتاج المزيد من البول أثناء النوم، مما يسبب رحلات ليلية إلى الحمام.قال براون: "إذا كنت تشرب كمية كافية كل يوم (بين 1.5 و2.5 لتر حسب المناخ والنشاط)، فمن الآمن تقليل السوائل في المساء قبل حوالي ساعتين من النوم".وإذا كانت المشكلة ناجمة عن تضخم البروستاتا، فهناك أدوية تعمل على استرخاء وتقليص غدة البروستاتا.ويمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي الأشخاص على تطوير آليات للتعامل مع أعراض التبول أثناء الليل، مثل القلق وانخفاض الحالة المزاجية.في بعض الحالات، قد تكون الحاجة المستمرة في الذهاب إلى الحمام علامة على الإصابة بمرض خطير مثل مرض السكري.قال براون: "مع زيادة مستوى السكر في الدم، يؤدي ذلك إلى إنتاج الكلى لمزيد من البول، وهو ما يسمى إدرار البول. غالبًا ما يجعل الشخص عطشانًا لأنه يمكن أن يصاب بالجفاف بسهولة".وأضاف: "أثناء إدرار البول، سينتج الشخص المزيد من البول وبالتالي يذهب إلى الحمام بشكل متكرر".راجع طبيبك لترتيب اختبارات الدم لقياس مستويات الجلوكوز في الدم لديك، وإذا كانت النسبة 11.1 مليمول/لتر أو أكثر، فسيتم تشخيص إصابتك بمرض السكري.قال براون: "إن الأدوية المدرة للبول المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتورم الكاحلين وقصور القلب ستجعل الشخص يتبول بشكل متكرر وبكميات أكبر لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناوله".لكن هذا ليس الدواء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على المثانة، "بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والهوس والذهان يمكن أن تبطئ وظيفة المثانة وتسبب أحيانًا حالة تسمى احتباس البول حيث يكافح الشخص لإفراغ المثانة على الإطلاق"؟راجع طبيبك لمناقشة العلاجات البديلة.