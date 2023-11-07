5 أسباب.. لهذا "النمر" يحذر من قلة شرب الماء

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يمكن أن يؤدي نقص الماء إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف الطبيعية، مما يؤدي إلى استنزاف الطاقة والشعور بالتعب. اضافة اعلان

وحذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه في منصة "إكس" من قلة شرب الماء.





هذا ما يفعله قلة شرب الماء



قلة شرب الماء (الجفاف) ولو كان بسيطاً من مسببات:

١.تعكر المزاج

٢.الدوخه

٣.الصداع

٤.عدم التركيز

٥.الخمول والكسل وفقدان النشاط والطاقة. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 7, 2023

ما فوائد الماء للصحة؟



ما كمية الماء التي يحتاج إليها الشخص العادي؟



وقال إن قلة شرب الماء (الجفاف) ولو كان بسيطًا من مسببات:١.تعكر المزاج٢.الدوخه٣.الصداع٤.عدم التركيز٥.الخمول والكسل وفقدان النشاط والطاقة.ووفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي، فإلإن الماء يشكل ما بين 50 %إلى 70% في المائة من وزن الجسم. ويحتاج الجسم إلى الماء كي يبقى على قيد الحياة.فكل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح. على سبيل المثال، يعمل الماء على:-التخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبرز-الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية-تليين المفاصل وتوسيدها-حماية الأنسجة الحساسةإذن، فما كمية الماء التي يحتاج إليها الشخص العادي السليم صحيًا البالغ الذي يعيش في مناخ معتدل؟ حددت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة إلى أن كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميًا:15.5 كوبًا تقريبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا للرجال11.5 كوبًا تقريبًا (2.7 لترًا) من السوائل يوميًا للنساءوتشمل هذه التوصيات جميع السوائل كالماء وغيره من المشروبات والأطعمة. تأتي نسبة 20% تقريبًا من كمية السوائل اليومية عادةً من الطعام وتأتي النسبة الباقية من المشروبات.