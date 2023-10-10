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5 أسباب لرعشة العين.. متى تكون علامة خطر؟

احمرار العين مشكلة شائعة
رعشة العين تحدث لأسباب مختلفة
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ربما عانيت من حدوث رعشة في العين دون معرفة الأسباب، لكن الأمر لايستدعي القلق عادة، إذ أنه قد يكون علامة على الحاجة إلى اللحاق بالنوم أو أخذ استراحة من استخدام الكمبيوتر.اضافة اعلان
وإذا كنت تعاني من رعشة العين من وقت لآخر، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا تقول إن السبب على الأرجح هو:
التوتر والقلق
التعب والإرهاق
شرب الكافيين 
بعض الأدوية 
يمكن أيضًا أن يكون السبب هو التهيج أو جفاف العين، وفقًا لـ "جونز هوبكنز ميديسن".

نوعا رعشة العين
وتنقسم رعشة العين إلى نوعين:


عضل الجفن - حالة خفيفة من ارتعاش العين العرضي والتي لا يحتاج فيها معظم المرضى إلى علاج
تشنج الجفن الأساسي الحميد - تقلصات مستمرة وغير إرادية تجعل العين مغلقة جزئيًا أو كليًا
وفي هذا النوع الأخير، عادة ما تتحسن المشكلة من تلقاء نفسها، لكنك قد تحتاج إلى علاج، حسبما قال جونز هوبكنز.
وأشارت دراسة نُشرت في عام 2020 إلى أن 20 إلى 30 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من تشنج الجفن الأساسي الحميد لديهم تاريخ عائلي من هذه الحالة.
ولكن يمكن أيضًا أن يكون سببه المكان الذي تعيش فيه أو الوظيفة التي تعمل بها.
وأظهرت دراسة أجريت عام 2022 أن العيش في المدينة أو محاولة مواكبة وظيفة مرهقة أو قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة أو التلفزيون يمكن أن يؤثر على الجفن أيضًا، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

كيف تتخلص من رعشة العين؟

قد تأتي رعشة العين وتختفي، لكنها عادة ما تتوقف خلال بضعة أيام أو أسابيع على الأكثر.
نصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بأن تحصل على الكثير من الراحة ومحاولة إيجاد طرق للاسترخاء.
وقالت: "حاول ألا تقلق بشأن ذلك، فالارتعاش عادة ما يكون غير ضار، والقلق يمكن أن يزيد الأمر سوءًا".
وقد يساعد على التخفيف من ذلك، التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.
ولكن إذا كنت تشك في أن السبب هو الدواء، فلا تتوقف عن تناوله قبل التحدث إلى الطبيب.
الدكتور كورنيليوس رينيه، استشاري جراحة العيون في مستشفى أدينبروك في كامبريدج، لديه بعض النصائح لأولئك الذين يقضون الكثير من الوقت أمام الشاشات.
ونصح في تصريح إلى صحيفة "الجارديان" بتطبيق قاعدة 20-20-20، والتي تتضمن أخذ استراحة لمدة 20 ثانية على الأقل، كل 20 دقيقة نظر لمسافة 20 قدمًا على الأقل.
وأضاف: تذكر أن ترمش حتى لو كان ذلك يبدو واضحًا، لأن القيام بذلك يمكن أن ينعش عينيك.

متى يجب أن تطلب المساعدة؟

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، باستشارة الطبيب إذا:
-استمرت الرعشة لأكثر من أسبوعين
-تكرار الرعشة في أكثر من مكان
-المنطقة المصابة تبدو ضعيفة أو متصلبة
-الدواء قد يكون سبب الرعشة 
وقال الدكتور لوك باولز، المدير السريري المساعد في عيادات بوبا الصحية ببريطانيا، إن الارتعاش لفترة طويلة أو أي تغييرات في مظهر العين قد تكون "مؤشرات مبكرة لمرض التصلب المتعدد أو مرض باركنسون، وهو اضطراب دماغي تقدمي يمكن أن يؤدي إلى تصلب العضلات وتوترها، مما يجعل الحركات وتعبيرات الوجه أكثر تحديًا".

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