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5 أسباب رئيسية تؤدي إلى تساقط الشعر

تساقط الشعر
أسباب تساقط الشعر
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نفقد عادةً ما بين 50 إلى 100 شعرة يومياً، لكننا لا نلاحظ ذلك حيث يتم استبدال تلك الخصلات عادةً بشعر جديد، لكن تساقط الشعر بمعدل أعلى من ذلك هو مشكلة مختلفة.اضافة اعلان

يحدث الصلع عندما يتساقط الشعر ولا ينمو غيره

ويحدث تساقط الشعر عندما لا يحل الشعر الجديد محل الشعر المتساقط، مما قد يؤدي إلى تساقط خصلات الشعر بشكل ملحوظ وظهور بقع صلعاء وخسارة كتل من الشعر دفعة واحدة.
يقول الطبيب أمير خان لصحيفة ذا صن البريطانية إن هناك أسباباً كثيرة لتساقط الشعر، بعضها قابل للعلاج بشكل كبير.

1. العامل الوراثي

يوضح الدكتور أمير أن من المؤسف أن تاريخ عائلتك الوراثي هو العامل الأكبر الذي يحدد ما إذا كنت ستفقد شعرك مع تقدمك في السن.
وقال: يمثل هذا العامل الصلع الوراثي النمطي لكل من الذكور والإناث ويميل إلى الحدوث تدريجياً، وله أنماط يمكن التنبؤ بها".

2. التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات لدى الرجال والنساء إلى تساقط الشعر بشكل مؤقت ودائم.
وقال الخبير "هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للنساء في فترة انقطاع الطمث".

3. الثعلبة

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الثعلبة، يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر، ويمكن أن يحدث هذا في أي مكان في الجسم.
ووفقاً لجمعية Alopecia UK الخيرية، فإن حوالي 400 ألف شخص في المملكة المتحدة إما يعانون من هذه الحالة أو أصيبوا بها في الماضي. والسبب غير معروف.

4. الأدوية

يمكن أن تؤدي الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان والتهاب المفاصل ومشاكل القلب والاكتئاب جميعها إلى تساقط الشعر، لكن لا تتوقف أبداً عن تناول الدواء الموصوف لك دون التحدث إلى الطبيب أولاً.

5. نقص التغذية

قد يكون عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الصحيحة هو السبب وراء تساقط الشعر المفاجئ.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة جداً من البروتين والحديد يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

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