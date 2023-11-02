5 أسباب.. دراسة: قلة النوم تهدد الصحة العقلية

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كشف تقرير لشركة "كالم"، المصنعة لتطبيق النوم والتأمل، عن الأسباب وراء عدم الحصول على الكمية أو الجودة المثالية من النوم. اضافة اعلان

وقام الباحثون باستطلاع آراء 9500 شخص من 10 مدن أمريكية و10 مدن بريطانية تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا حول عادات نومهم والتحديات التي يواجهونها.

وشملت المواضيع العلاقات والاختلافات بين الأجيال والضغوطات الكبيرة.

وقال 91% من البالغين إنهم "لا يحصلون على راحة" أو أنهم "يشعرون بالتعب" في بعض الوقت على الأقل.

وفيما يلي أكبر خمسة اتجاهات تم الكشف عنها في التقرير، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست":





1. النوم والصحة العقلية



2. معاناة جيل الألفية والجيل Z مع النوم



3. الحلم بالأنشطة اليومية



4. المخاوف المالية



5. النوم مع الحيوانات الأليفة



قال معظم المشاركين في الاستطلاع (78٪) إن قلة النوم تؤثر سلبًا على صحتهم العقلية.وأوضح أكثر من اثنين من كل ثلاثة بالغين، أن سبع ساعات هي الكمية المطلوبة من النوم لتحسين الصحة العقلية، ولكن واحدًا فقط من كل ثلاثة يحصل على هذا القدر.وما يقرب من 75% منهم منفتحون على تجربة استراتيجيات جديدة للحصول على نوم أفضل.قال ما يقرب من نصف المشاركين (42%)، إنهم لايستطيعون النوم دون نوع من المساعدة، بما في ذلك الحصول على الأدوية أو تعاطي الماريجوانا/القنب أو الكحول.ويتفق الدكتور راج داسجوبتا، كبير المستشارين الطبيين في مستشفى سليبوبوليس بكاليفورنيا، والذي لم يشارك في الدراسة، مع الرأي القائل بأن النوم والصحة العقلية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.وقال لشبكة "فوكس نيوز": “إن الحرمان من النوم يؤثر على حالتك النفسية وصحتك العقلية. وأولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية هم أكثر عرضة للإصابة بالأرق أو اضطرابات النوم الأخرى."وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يعانون من صراعات مرتبطة بالنوم لأسباب مختلفة.من بين جيل الألفية –الذين ولدوا خلال الفترة ما بين 1981 و1996 - يشير واحد من كل أربعة إلى تناول الكافيين باعتباره اضطرابًا في النوم.وكان المشاركون من الجيل Z - - المولودون خلال فترة ما بين منتصف التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثاني- أكثر عرضة بنسبة 25% للافتقار إلى "روتين صباح الخير" لمساعدتهم على بدء يومهم عندما يواجهون صعوبة في النوم .وقال 38% من جيل Z، إن الأحداث الجارية تجعلهم مستيقظين في الليل، مقارنة بـ 29% من جيل الألفية.وأظهر الاستطلاع أن التكنولوجيا تمنع الجيل Z من النوم بنسبة 26% أكثر من جيل الألفية.وأشار داسجوبتا إلى أن "دراسة استقصائية أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم وجدت أن 93% من الجيل Z فقدوا النوم لأنهم بقوا مستيقظين بعد وقت نومهم لمشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة فيها".وفي حين أن 46% من جيل Z يعانون من صعوبة في النوم في المقام الأول، فإن 25% من جيل الألفية لديهم نفس الشكوى.ولكن كلا المجموعتين تواجهان نفس القدر من المتاعب في النوم طوال الليل، حسبما ذكر التقرير.وقال موسونيك: "لقد كان من المثير للاهتمام رؤية الاختلافات بين جيل Z وجيل الألفية، وهما مجموعتان متقاربتان في العمر وغالبًا ما يتم جمعهما معًا، ولكن لديهما علاقات مختلفة مع النوم".بمجرد نومهم، قال المشاركون في الاستطلاع إنهم يميلون إلى الحلم بأنشطتهم اليومية.وأشار أكثر من 30% من البالغين إلى أنهم يحلمون بأشخاص وأماكن مألوفة لديهم، فضلاً عن "تجارب رومانسية أو حميمة".وبالمقارنة مع جيل الألفية، من المرجح أن يحلم أبناء الجيل Z بالموت (أعلى بنسبة 57%)، وأن يكونوا جزءًا من لعبة فيديو (أعلى بنسبة 76%)، وأن يتفاعلوا على وسائل التواصل الاجتماعي (أعلى بنسبة 30%).ووجد الاستطلاع أن الإجهاد المرتبط بالمال هو السبب الأكثر شيوعاً الذي يجعل الناس يعانون من مشاكل في النوم في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.وتشير الدراسة إلى أن المخاوف المالية تسبب مشاكل في النوم تعادل ثلاثة أضعاف المخاوف المتعلقة بالأطفال أو حالة العالم، وضعف المخاوف المتعلقة بالعلاقات.أفاد المشاركون في الدراسة أن تقاسم الأسرّة بين الأشخاص والحيوانات يمكن أن يسبب صعوبات في النوم.وتسبب الحيوانات الأليفة مشاكل أيضًا، حيث يعزو واحد من كل ثلاثة سبب تعطيل نومهم على الحيوانات.ويقول 39% من البالغين إنهم ينامون بمفردهم بشكل أفضل من النوم مع شريك، فيما قام أكثر من نصفهم (56٪) بإجراء تغييرات على روتين نومهم لاستيعاب شركائهم.ويعد الشخير والشجار واتباع "عادات نوم مزعجة" من أكبر الأسباب التي تجعل الشركاء ينامون في غرف منفصلة، إذ يقول 46% من البالغين إنهم يجدون صعوبة في النوم عندما لا يكونون في سريرهم الخاص.