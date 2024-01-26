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4 نصائح مهمة لتجنب اضطراب الطائرة

حوادث الطائرات
اضطراب الطائرة يصيب بعض الركاب
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قدم خبير في علم التشريح البشري، أربع نصائح للسيطرة على القلق وتجنب الانزعاج اللذين يصاحبان اضطرابات الطائرة.
وقال البروفيسور آدم تايلور، مدير مركز تعلم التشريح السريري في جامعة لانكستر بإنجلترا في دورية "ذا كونفرزيشن" موضحًا لماذا يمكن أن يكون الهواء الخشن مثيرًا للأعصاب: "يتعرف الجسم على نفسه في أي بيئة. وعلاقتها بالأشياء من حيث المسافة والاتجاه تسمى التوجه المكاني. عند الطيران، عادةً ما يكون هذا التحرك للأمام، والصعود، وبعض المنعطفات والهبوط". اضافة اعلان

اضطراب الطائرة يربك المعلومات الحسية

وأضاف: "ومع ذلك، فإن الاضطراب يعطل هذه العلاقة ويربك المعلومات الحسية التي يتلقاها الدماغ - فهو يجعل الجسم يرغب في الاستجابة أو إعادة المعايرة".
وأوضح تايلور، أن توازن الأذن الداخلية للشخص - والذي تخرجه الرحلات بالفعل عن السيطرة عن طريق الحد من الرؤية الخارجية - يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في التوجه المكاني وعادةً ما يتشوش بسبب الاضطراب.
وتابع: "عندما تتعرض الطائرة لمطبات جوية، لا يتمكن جهاز التوازن من تمييز حركة الطائرة عن حركة الرأس، فيقوم الدماغ بتفسير حركة الطائرة على أنها حركة الرأس أو الجسم".
واستدرك: "لكن هذا لا يتطابق مع المعلومات البصرية التي يتم تلقيها، مما يسبب الارتباك الحسي".

نصائح للتعامل مع اضطرابات الطائرة


تايلور، الذي ذكر أن بعض مضادات الهيستامين والأدوية الأخرى يمكن أن تكون مفيدة، يشير إلى أن الجلوس في مقعد بجانب النافذة قد يكون أفضل لأولئك الذين يعانون من الاضطرابات.
وقال: "وهذا يعطي الدماغ بعض المعلومات الحسية من خلال المسارات البصرية، مما يساعد على تهدئة الدماغ استجابة للمعلومات الدهليزية التي يتلقاها."
ورأى أيضًا أن المقاعد الأقرب إلى الأمام أو فوق الجناح يمكن أن تقلل من آثاره.
وأضاف أن التنفس العميق والتنفس بإيقاع يمكن أن يقاوم دوار الحركة الناجم عن الاضطراب، لافتًا إلى أن "التركيز على تنفسك يهدئ الجهاز العصبي".

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