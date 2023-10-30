4 نصائح للنوم بشكل أسرع.. تعرف عليها

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كشفت عالمة فيزيولوجية النوم، ستيفاني روميسزيوسك عن أربع نصائح للمساعدة على النوم بشكل أسرع.

وقالت روميسزيوسك في مقابلة مع الدكتور كاران راجان، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، إن إحدى العادات الأساسية التي يجب عليك إتقانها هي وقت الاستيقاظ. اضافة اعلان

وسواء عانيت من نوم سيئ في الليلة السابقة أم لا، يجب أن تكون متسقًا مع الوقت الذي تستيقظ فيه، وفق نصيحتها.





محاولة الاستيقاظ في الوقت نفسه



الذهاب إلى السرير في هذا الوقت



ماذا عن عمال المناوبة؟



4 نصائح لنوم أفضل



وأضافت روميسزيوسك: "إن أهم شيء يجب القيام به، في أغلب الأحيان، هو محاولة الاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وقالت: "كلما كذبنا وعلمنا أدمغتنا أنك في الواقع تريد بضع ساعات من النوم الإضافي، فإنك تربك عقلك. في كثير من الأحيان، يعتقد الناس أن الاستلقاء يساعدهم على الشعور بالتحسن، ولكن في الواقع، أنت فقط تديم وتعزز هذا الجمود الرهيب في النوم (الترنح)".ومن العادات الرئيسة الأخرى التي يجب عليك اتباعها هي الذهاب إلى السرير فقط عندما تشعر بالنعاس، مع الاستمرار في الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.وتابعت: "أعدك، بعد بضعة أسابيع، إذا كنت متسقًا إلى حد ما، فسوف تبدأ في ملاحظة أن النعاس الخاص بك يصبح أكثر قابلية للتنبؤ به".ونصح الدكتور كاران، الناس بأنهم لا يحتاجون إلى معرفة مقدار نوم حركة العين السريعة أو نوم حركة العين غير السريعة، قائلاً: "تتبع نومك بهذه الطريقة ليس مفيدًا وقد يسبب سرطانًا غير ضروري".بالنسبة لأولئك الذين يعملون أثناء الليل، أوصت يزال روميسزيوسك بالاستمرار في العمل بما يصل إلى مرتين ثابتتين للاستيقاظ.وقالت: "بالنسبة للعاملين في المناوبات الليلية على وجه التحديد، فإن استخدام النظارات الشمسية، على سبيل المثال، عندما تعود إلى المنزل في الصباح أمر مفيد للغاية".وعندما يتعلق الأمر بالنوم، حتى لو كان أثناء النهار، حاول أن تجعل بيئتك مظلمة.وعندما تكون في غرفة النوم، إذا كان بإمكانك رؤية الأشياء من حولك، فهذا يعني أنها ليست مظلمة بدرجة كافية.وقالت روميسزيوسك: "حتى لو كان عليك استخدام قناع العين، فمن المهم أن تحصل على هذا الظلام".-المداومة على الاستيقاظ في وقت محدد.-اذهب إلى السرير فقط عندما تشعر بالنعاس.-البس نظارة شمسية.-استخدم قناع العين.