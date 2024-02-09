4 مركبات مذهلة.. أفضل أنواع السمك لخفض نسبة الكولسترول بالدم

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يوصي أخصائيو التغذية منذ فترة طويلة بإدراج سمك السلمون في النظام الغذائي، على ضوء ما تظهره الدراسات من فوائد بشأن النحافة والخلو من الأمراض.





سملك السلمون والكوليسترول



نظام غذائي متوسطي



زيادات في مركبين خاصين بالسلمون



أفضل أنواع السلمون



وكشف باحثون من جامعة كولورادو الأمريكية عن أربعة مركبات على الأقل في الأسماك يقولون إنها يمكن أن تقلل من النوع "الضار" من الكوليسترول.والكوليسترول هو المادة الدهنية التي تتراكم في الأوعية الدموية وتؤدي إلى إتلافها، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.وأظهرت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة التغذية، أنه من خلال تناول سمك السلمون يمكنك تناول ما لا يقل عن 30 مستقلبًا - وهي مواد يتم إنتاجها أثناء عملية الهضم أو العمليات الكيميائية الأخرى.وترتبط أربعة من هذه المستقلبات بتحسينات كبيرة في صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وفي الدراسة، طلب الباحثون من 41 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا اتباع نظام غذائي متوسطي يشمل مجموعة من الأسماك واللحوم قليلة الدسم والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.وقيموا مدى صحة نظام القلب والأوعية الدموية لديهم من خلال تحليل الدم وإجراء اختبارات أخرى، وأجرى الباحثون الاختبارات قبل وبعد النظام الغذائي.ويتضمن النظام الغذائي تناول وجبتين من سمك السلمون أسبوعيًا لمدة فترتين مدة كل منهما خمسة أسابيع، مع استراحة لمدة شهر بينهما.وكان المشاركون يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن ولكن لم يكن لدى أي منهم أي حالات استقلابية نشطة مثل مرض السكري من النوع الثاني.كما تم تحليل عينات من الطعام المقدم للمشاركين في المختبر للتعرف على مستقلباتهم.واكتشف الباحثون، 1518 مركبًا في الطعام، وعثروا على 508 فقط منها خاصة بالسلمون.إذا وجد الباحثون مركبًا في سمك السلمون ولكن ليس في أي أطعمة أخرى، صنفوه على أنه مركب خاص بغذاء سمك السلمون.ووجدوا زيادات في مركبين خاصين بالسلمون واثنين من المستقلبات المعروفة منذ فترة طويلة بقدرتها على تقليل نسبة الكوليسترول، وترتبط بنظام القلب والأوعية الدموية الأكثر صحة.وكانت العديد من هذه المواد عبارة عن دهون، مما يقدم دليلاً إضافيًا على الفوائد الصحية لأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك.علاوة على ذلك، وجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات عالية من هذه المواد في دمائهم لديهم انخفاض أكبر في إجمالي الكوليسترول، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية، والبروتين الدهني ب، وهو مؤشر على الإصابة بأمراض القلب.وكتب الباحثون: "نحن أول من حدد المركبات النشطة بيولوجيًا الخاصة بسمك السلمون والتي تزيد في البلازما بعد تناول (نظام غذائي متوسطي) مع حوالي 4-8 أونصة (واحدة أو شريحتين) من سمك السلمون أسبوعيًا".وقالوا: "علاوة على ذلك، ارتبطت العديد من هذه المركبات الخاصة بالأغذية بتحسن قصير المدى في مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية".هناك عدة أنواع مختلفة من سمك السلمون - خمسة أنواع من سلمون المحيط الهادئ ونوعان من سلمون الأطلسي.ويعتبر سمك السلمون المحيط الهادئ الذي يتم صيده من البرية هو الأكثر صحة بشكل عام. في سمك السلمون البري، تعتمد كمية ونوع أوميجا 3 الموجودة على الطحالب والعوالق في النظام الغذائي للأسماك.في سمك السلمون المستزرع، يعتمد ذلك على نوع العلف الذي يتناولونه.يتكون النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط من الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون.وصنف قدر كبير من الأبحاث النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط باعتباره النظام الغذائي القياسي الذهبي.ووجدت دراسة نشرت العام الماضي، أن التبديل إلى نظام غذائي متوسطي من النظام الغذائي الغربي العادي يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول، وكلما بدأت حياتك في وقت مبكر، كلما كان ذلك أفضل.