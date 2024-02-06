الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

4 فوائد مذهلة.. فقدان الوزن يحميك من الأمراض القاتلة

دراسات عن السمنة
السمنة عامل خطر على الصحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يرتبط خفض الوزن بالعديد من الفوائد الصحية، والتي يمكن أن تنعكس بإيجابية على الجسم في العديد من النواحي.
ويمكن لخسارة تتراوح من 5 إلى 10 في المئة فقط من وزن الجسم، ما بين 6 و12 كجم لشخص يزن 120 كغم، أن يحسن صحتنا بشكل كبير.اضافة اعلان
وتتمثل الفوائد في الآتي: 

1. خفض نسبة الكولسترول

يؤدي فقدان الوزن بنسبة 5 في المئة فقط إلى التحسن في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول المنخفض الكثافة والدهون الثلاثية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وتزيد السمنة من فرص الإصابة بالكثير من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - المعروف أيًضا باسم الكولسترول الضار.
ويؤدي وجود الكثير من الكوليسترول الضار وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية إلى تضييق الشرايين والحد من تدفق الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

2. خفض ضغط الدم


يؤدي فقدان الوزن بنسبة 5 في المئة إلى تحسين ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي.
كما وجد تحليل 25 تجربة حول تأثير تقليل الوزن على ضغط الدم، أن كل فقدان كغ واحد يؤدي إلى تحسين ضغط الدم بمقدار نقطة واحدة.

3. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني


تظهر الأبحاث أن فقدان الوزن بنسبة 7 في المئة فقط يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 58 في المئة.
يشكل وزن الجسم الزائد عامل الخطر الأساسي الذي يمكن التحكم فيه لمرض السكري من النوع 2، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحملون الكثير من الدهون الحشوية حول البطن.

4. تقليل آلام المفاصل وخطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي


يخفف فقدان الوزن من الضغط على مفاصلنا. وفي إحدى الدراسات، أدى كل كيلوجرام من فقدان الوزن إلى انخفاض بمقدار أربعة أضعاف في الحمل الواقع على الركبة في كل خطوة أثناء الأنشطة اليومية.
وتظهر الدراسات أن زيادة الوزن تضاعف خطر إصابة الشخص بالتهاب المفاصل العظمي، في حين تزيد السمنة من خطر الإصابة بأربعة أضعاف.

اقرأ أيضا

"الخضيري" يكشف مفاجأة بشأن أنابيب نقل الدم بجسم الإنسان

طول أصابعك يكشف عن أسرار شخصيتك.. ماذا يقول العلماء؟

فريق طبي بالخبر ينجح بزراعة منظم نبضات قلب طفل حديث الولادة

بعيدًا عن الأمراض التنفسية.. كيف تتغلب على هذا المرض المؤلم في الشتاء؟

"الصحة": 5 أسباب وراء تأخر النطق لدى الأطفال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الطماطم
9:02 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

مفاجأة.. الأطعمة "المجمدة" أفضل من الطازجة في الحماية من الأمراض

الكوليسترول
7:17 م الإثنين، 05 فبراير 2024

استشاري يوضح العلاقة بين انسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول

القلب - صحة القلب -
5:53 م الإثنين، 05 فبراير 2024

تقتل 300 ألف سنويا في هذه الدولة.. علامات غير تقليدية لنوبات قلبية للنساء يجب الانتباه إليها

لقاح
4:40 م الإثنين، 05 فبراير 2024

بشرى للملايين.. أول لقاح لمرض السرطان في العالم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
3:15 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

موعد التسجيل للطالبات في اختبارات التحصيل الورقي

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. برواتب 6500 ريال.. فرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية لحملة الثانوية

GFpJE8TXcAAAiGb
1:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. ارتكبوا فعلاً مشينًا.. ضبط 6 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في الرياض

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
12:42 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

بالخطوات.. كيف تسترد وتؤجل الرسوم الجمركية؟

اختبار الأختبارات اختبارات
12:25 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

رابط وخطوات التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب

الضمان الاجتماعي المطور
12:02 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. كيف تعرف نصيب كل فرد من العائلة في الضمان المطور؟