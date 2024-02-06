4 فوائد مذهلة.. فقدان الوزن يحميك من الأمراض القاتلة

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يرتبط خفض الوزن بالعديد من الفوائد الصحية، والتي يمكن أن تنعكس بإيجابية على الجسم في العديد من النواحي.

ويمكن لخسارة تتراوح من 5 إلى 10 في المئة فقط من وزن الجسم، ما بين 6 و12 كجم لشخص يزن 120 كغم، أن يحسن صحتنا بشكل كبير. اضافة اعلان

وتتمثل الفوائد في الآتي:





1. خفض نسبة الكولسترول



2. خفض ضغط الدم



3. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني



4. تقليل آلام المفاصل وخطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي



يؤدي فقدان الوزن بنسبة 5 في المئة فقط إلى التحسن في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول المنخفض الكثافة والدهون الثلاثية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".وتزيد السمنة من فرص الإصابة بالكثير من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - المعروف أيًضا باسم الكولسترول الضار.ويؤدي وجود الكثير من الكوليسترول الضار وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية إلى تضييق الشرايين والحد من تدفق الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.يؤدي فقدان الوزن بنسبة 5 في المئة إلى تحسين ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي.كما وجد تحليل 25 تجربة حول تأثير تقليل الوزن على ضغط الدم، أن كل فقدان كغ واحد يؤدي إلى تحسين ضغط الدم بمقدار نقطة واحدة.تظهر الأبحاث أن فقدان الوزن بنسبة 7 في المئة فقط يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 58 في المئة.يشكل وزن الجسم الزائد عامل الخطر الأساسي الذي يمكن التحكم فيه لمرض السكري من النوع 2، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحملون الكثير من الدهون الحشوية حول البطن.يخفف فقدان الوزن من الضغط على مفاصلنا. وفي إحدى الدراسات، أدى كل كيلوجرام من فقدان الوزن إلى انخفاض بمقدار أربعة أضعاف في الحمل الواقع على الركبة في كل خطوة أثناء الأنشطة اليومية.وتظهر الدراسات أن زيادة الوزن تضاعف خطر إصابة الشخص بالتهاب المفاصل العظمي، في حين تزيد السمنة من خطر الإصابة بأربعة أضعاف.