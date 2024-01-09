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4 علامات مبكرة لسرطان عنق الرحم.. احذري تجاهلها

سرطان الرحم
أعراض مبكرة لسرطان عنق الرحم
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سرطان عنق الرحم، هو السرطان الذي يبدأ في عنق الرحم - الفتحة بين الرحم والمهبل، وهو أكثر شيوعًا عند النساء الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا.اضافة اعلان
وتكمن إشكالية التعرف عليه في سهولة الخلط بين الأعراض ولآثار الجانبية للدورة الشهرية، أو حالات أخرى مثل التهاب بطانة الرحم .

علامات سرطان عنق الرحم 

وكشفت الدكتورة سوزانا أونسورث، خبيرة أمراض النساء، لصحيفة "إكسبريس" عن العلامات التحذيرية لسرطان عنق الرحم التي يجب أن تدق جرس الإنذار.
وقالت: "ينشأ سرطان عنق الرحم في عنق الرحم، وهو الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل، وغالباً ما يعمل في وضع التخفي، دون ظهور أعراض مبكرة".
وأضافت: "يحدث هذا في المقام الأول بسبب العدوى المستمرة لفيروس الورم الحليمي البشري، وهي مجموعة شائعة من الفيروسات".
لكنها أوضحت أن "الجزء الصعب هو أن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، مما يجعل إجراء فحوصات وفحوصات منتظمة أمرًا ضروريًا".
ووفقًا للطبيبة، فإنه "على الرغم من أن معظم حالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري تكون واضحة من تلقاء نفسها، إلا أن بعض الأنواع عالية الخطورة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم بمرور الوقت".

أعراض سرطان عنق الرحم

وحذر الدكتورة أونسورث من أن سرطان عنق الرحم في مراحله الأولى لا يسبب أي أعراض في كثير من الأحيان.
وأبرزت الأعراض الأربعة التي يجب البحث عنها، وهي:

تغير في النزيف المهبلي

وفقا للدكتورة أنسوورث، فإن حدوث النزيف بين دورات منتظمة، أو بعد الجماع، أو بعد انقطاع الطمث - يجب أن يكون دافعًا لزيارة الطبيب.
وقالت: "على الرغم من أن هذا ليس دليلاً قاطعًا على الإصابة بسرطان عنق الرحم، إلا أنه إشارة رئيسية لإجراء مزيد من التحقيق".

تغيرات في الإفرازات المهبلية

ويشمل هذا سماكة، وتغيرات في اللون أو الرائحة، أو وجود الدم.
وهي مؤشرات تستدعي التحدث إلى الطبيب، و"قد تكون هذه التغييرات حميدة، لكن التشاور المبكر يضمن استكشافًا شاملاً"، بحسب الطبيبة.

ألم أثناء الجماع 

وفقًا للدكتورة أنسوورث، فإنه ينبغي معالجة أي ألم أثناء ممارسة الجماع.
وأضافت: "الألم المستمر يجب أن يدفع إلى محادثة مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك".

ألم غير مبرر

الألم المستمر في أسفل الظهر أو الحوض، والذي يستمر لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع دون سبب واضح، يتطلب الاهتمام.
وقالت الطبيبة: "على الرغم من أنه قد لا يشير بشكل مباشر إلى سرطان عنق الرحم، إلا أن التحقيق في السبب الجذري أمر بالغ الأهمية للصحة العامة".

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