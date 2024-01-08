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4 علامات في الجسم تكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول

الكوليسترول
العديد من الأعراض لارتفاع الكوليسترول في الجسم
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على الرغم من أنه في المراحله المبكر قد لايكون مثيرًا للقلق، لكن مع مرور الوقت يمكن أن يتراكم ارتفاع مستوى الكوليسترول في الشرايين، ويتسبب في حدوث الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب.اضافة اعلان

العلامات التحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الجسم

وربما لايدرك الكثير من الأشخص، ارتفاع مستوى الكوليسترول لديهم إلا إذا تم اختبارهم. ومع ذلك، فإن هناك بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تظهر على الجسم.
وكشف الطبيب خالد زالماي، بهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا عن أربع علامات يجب الانتباه إليها.


نتوءات صفراء حول الجفون

أوضح الدكتور زالماي: “يحدث هذا عندما يجمع جسمك المزيد من الكوليسترول حول العينين. قد تلاحظ نموًا مسطحًا ومرتفعًا قليلاً باللون الأصفر حول العينين".
ووفقًا له، فإن "هذه الرواسب ليست ضارة بشكل عام أو مؤلمة أو تسبب حكة أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنها يمكن أن تشير إلى ارتفاع غير منضبط في نسبة الكوليسترول أو مرض السكري أو مشاكل صحية أخرى".

نتوءات صفراء محمرة في جميع الجسم


إذا لاحظت وجود نتوءات "صفراء محمرة" في جميع أنحاء الجسم، فقد يشير ذلك إلى وجود علامات على وجود مرض أيضي كامن.
قال الدكتور زالماي: "أحد الأسباب الرئيسية لهذا الطفح هو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية - ترتبط الدهون الثلاثية بالكوليسترول لدينا".
وأضاف: "يمكن أن تحدث هذه النتوءات الشمعية الصغيرة في أي مكان تقريبًا، لذا يمكن أن تكون على قدميك ويديك وذراعيك وساقيك وحتى مؤخرتك".
لكنه بين أن هذه النتوءات، المعروفة باسم "الورم الأصفر"، ليست معدية، بحسب صحيفة "إكسبريس".

قوس القرنية

هو حلقة من العتامة تظهر في الجزء الطرفي من القرنية، وتنفصل عن بؤبؤ العين بمنطقة صبغية واضحة، و"يمكن ربطها بمستويات عالية من الدهون في الدم"، وفقًا للطبيب.
وقال الدكتور زالماي: "ويمكن أيضًا ربطه بحالات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين". 
غير أنه "لا يسبب التهاب القرنية عادة أي مشاكل بصرية، لذا فهو لا يؤثر عادة على رؤيتك ولا يختفي من تلقاء نفسه أيضًا"، وفق قوله.
وذكر أنه أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

نتوءات أو كتل حول الركبتين أو المفاصل أو المرفقين


قال الدكتور زالماي: "تحدث هذه العلامات الجسدية عندما يتراكم الكوليسترول الزائد في أجزاء مختلفة من الجسم".
وهذا أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليستيرول الدم العائلي، وهو ارتفاع نسبة الكوليسترول نتيجة= عوامل وراثية بدلاً من تطورها من خلال عادات نمط الحياة.

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