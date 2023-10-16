4 علامات على خطورة "التهاب الحلق".. تعرف عليها

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الْتهاب الحلق هو عدوى بكتيرية يجعل الحلق يَشعر بالاحتقان والتشرُّخ،

ويسبب الطقس البارد انخفاضًا في جهاز المناعة، مما يزيد من الإصابة بالعدوى الفيروسية التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق. اضافة اعلان

وعلى الرغم من أنه يعد أمرًا شائعًا في هذا الوقت من العام، لكن قد يكون في بعض الحالات أكثر خطورة مما يبدو. وتعد العدوى أكثر شيوعًا عند الأطفال ولكنها يمكن أن تحدث عند البالغين.





علامة على الإصابة بعدوى خطيرة



الأعراض الخطيرة



ما العلامات الأربع التي تستدعي الذهاب إلى الطبيب؟



وقال الصيدلي عباس كناني، إنه على الرغم من أن معظم حالات التهاب الحلق غير ضارة نسبيًا، إلا أنها قد تكون في بعض الأحيان علامة على الإصابة بعدوى خطيرة.وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن:: "التهاب الحلق الشديد أو طويل الأمد يمكن أن يكون بسبب التهاب الحلق، وهو عدوى بكتيرية في الحلق".و"ستريب إيه" هو نوع شائع من العدوى البكتيرية وعادةً ما يسبب مرضًا خفيفًا فقط. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض الحالات أكثر خطورة وتتطلب عناية فورية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وحددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا الأعراض التي تظهر على الطفل، في صعوبة في التنفس- يصدر أصوات شخير، أو قد تلاحظ مص بطنه تحت ضلوعه.وتشمل الأعراض الخطيرة الأخرى تغير لون البشرة إلى اللون الأزرق أو الرمادي، والتوقف بين التنفس وليونة الجسم.وتستخدم المضادات الحيوية لعلاج معظم حالات العدوى.قال الكناني: “لا ينبغي استخدامها إلا إذا كان الألم غير محتمل أو إذا استمرت الأعراض لفترة أطول من بضعة أيام. لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية. إذا تم وصف المضادات الحيوية لك، تأكد من إكمال الدورة".ومع ذلك، يمكن أن يكون التهاب الحلق علامة على مجموعة من الالتهابات الأخرى الأقل خطورة.وقال الكناني: “بشكل عام، التهاب الحلق شائع جدًا ولا يدعو للقلق عادةً. عادة ما يتحسنون من تلقاء أنفسهم في غضون أسبوع".وأضاف: "عادة ما يكون التهاب الحلق نتيجة لعدوى فيروسية. يمكن أن يساعد الباراسيتامول في تخفيف الألم، بالإضافة إلى بخاخات التخدير التي يمكن أن تساعد في تخدير الألم".وأشار إلى أن "الغرغرة بالماء المالح الدافئ يمكن أن تساعد أيضًا، ولكنها أكثر من علاج منزلي".- صعوبة في التنفس أو عدم القدرة على البلع.-سيلان اللعاب - قد يكون هذا علامة على عدم القدرة على البلع.-إصدار صوت عالي النبرة أثناء التنفس (يُسمى الصرير).-أعراض حادة وتتفاقم بسرعة.