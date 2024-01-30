4 روائح للجسم لا تتجاهلها مطلقًا

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هناك الكثير من روائح الجسم التي تعتبر طبيعية ولا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج للشخص، ولكن هناك بعضها يجب أن توليها اهتمامًا خاصًا. اضافة اعلان

وفي غالب الأحوال، تنشأ رائحة الجسم نتيجة للتعرق الزائد، ويتم التخلص منها عن طريق الاستحمام.

لكن في بعض الحالات، يمكن أن تشير رائحة الجسم إلى مشكلة صحية، خاصة إذا استمرت أو كانت لها رائحة معينة.





رائحة الفم الكريهة



رائحة المهبل



رائحة بول كريهة



جرح ذو رائحة كريهة



قالت الدكتورة جين كودل، طبيبة الأسرة المقيمة في الولايات المتحدة، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، إن الرائحة الأولى التي يجب الحذر منها هي رائحة الفم الكريهة.وحذرت من أنه إذا لم تختف رائحة الفم الكريهة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، فلا ينبغي تجاهلها.وأضافت "نتساءل عما إذا كان شخص ما يعاني من سوء نظافة الفم ، ولكن حقيقة الأمر هي أن رائحة الفم الكريهة التي لا تزول قد تكون في الواقع ناجمة عن أشياء أخرى - الارتجاع الحمضي أو التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، أو جفاف الفم. اللعاب، أو بعض الأدوية، أو حالات أخرى".لذا نصحت في حال استمرار رائحة الفم الكريهة بمراجعة الطبيب، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".قالت الدكتور كودل إن رائحة المهبل "المريبة" تتطلب فحصها من قبل الطبيب.وأوضحت: "إذا كانت لديك رائحة مريبة، فلا ينبغي عليك تجاهلها، لأنك قد تكونين مصابة بالتهاب المهبل الجرثومي. هذا هو فرط نمو البكتيريا السيئة. البكتيريا الجيدة والسيئة، تتسكع نوعًا ما، لكن البكتيريا السيئة يمكن أن تتفوق على الأشياء وتسبب العدوى التي تحتاج إلى علاج ويمكن علاجها".يمكن أن تشير رائحة البول الكريهة إلى وجود عدوى في المسالك البولية، بما فيها المثانة (التهاب المثانة)، أو مجرى البول (التهاب الإحليل)، أو الكلى (عدوى الكلى).ويصف خبراء طبيون، الرائحة بأنها تشبه الأمونيا، وقد تصاحب ذلك أعراض أخرى، مثل الألم أو الإحساس بالحرقان عند التبول، أو الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد، أو أن يبدو البول غائمًا على غير المعتاد.وقالت الدكتورة كودل: "هذا ينطبق على الرجال والنساء. إذا كانت رائحة بولك غريبة، قم بفحصها".وفقًا للدكتورة كودل، فإنه إذا كان لديك جرح أو قطع في أي مكان من جسدك وكانت رائحته كريهة، فقد يكون مصابًا بالعدوى.وحثت: "عليك أن ترى طبيبك حول هذا الموضوع".