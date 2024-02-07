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4 روائح كريهة للجسم لا تتجاهلها مطلقًا

غسول الفم
البعض يستخدم غسول الفم للتخلص من الرائحة الكريهة
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من الطبيعي أن يصدر الجسم رائحة كريهة بعد يوم طويل في العمل، أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، أو خلال يوم شديد الحرارة.اضافة اعلان
لكن استنشاق أربع روائح "كريهة" للجسم يجب أن يكون مدعاة للقلق، وفقًا لطبيبة الأسرة، الدكتورة جينيفر كودل.
وأضافت في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، أن "هناك الكثير من روائح الجسم الطبيعية تمامًا. وأنا لا أقول إن كل روائح الجسم هي رائحة سيئة للجسم".
وتشمل هذه الروائح: 

1. رائحة الفم الكريهة المستمرة

من منا لا يستيقظ وهو يعاني من رائحة الفم الكريهة في الصباح؟
لكن إذا استمرت رائحة الفم الكريهة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة وتلاحظها في كثير من الأحيان، فإن الدكتورة كودل تدعوك إلى الذهاب للطبيب.
وأبرزت بعض الحالات التي يمكن أن تسبب لك رائحة الفم الكريهة، بما فيها:
ارتجاع المريء 
التهابات الجيوب الأنفية المزمنة
جفاف الفم وعدم إنتاج كمية كافية من اللعاب
أدوية معينة
ووفقًا للدكتور رضوان محمود، طبيب الأسنان، فإن اللعاب يساعد في التحكم في مستويات البكتيريا في الفم ويزيل الحمض حول الأسنان واللثة - لذا فإن جفاف الفم قد يتركك مع عدد من مشاكل صحة الفم.
قد تكون رائحة الفم الكريهة في بعض الحالات علامة على الإصابة بسرطان الفم.

2. رائحة المهبل الكريهة

قالت الدكتورة كودل إن رائحة المهبل الكريهة يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري (BV)، وهو خلل في البكتيريا قد يحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية .
وأوضحت أنه على الرغم من وجود " البكتيريا الجيدة والسيئة "، فإن فرط نمو البكتيريا السيئة يمكن أن يسبب التهاب المهبل الجرثومي، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن نصف النساء المصابات بهذه الحالة لن يعانين من أي أعراض على الإطلاق.
لكن بصرف النظر عن الرائحة السمكية، يمكن أن يسبب:
إفرازات مهبلية غير عادية ذات رائحة مريبة قوية، خاصة بعد ممارسة العلاقة 
تغير في لون وتماسك الإفرازات، مثل أن تصبح بيضاء رمادية ورقيقة ومائية
لن تشعر عادةً بأي ألم أو حكة بسبب التهاب المهبل الجرثومي.

3. بول ذو رائحة كريهة

قالت الطبيبة، قال إن البول ذا الرائحة الكريهة بشكل خاص يمكن أن يكون علامة على التهاب المسالك البولية لدى كل من الرجال والنساء.
وعادةً ما تحدث عدوى المسالك البولية بسبب دخول البكتيريا من البراز إلى المسالك البولية وتشق طريقها إلى المثانة أو مجرى البول أو الكليتين.
تشمل أعراض التهاب المسالك البولية ما يلي:
ألم أو حرقان عند التبول
الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد وأثناء الليل
الحاجة إلى التبول فجأة أو بشكل عاجل أكثر من المعتاد
البول الغائم
الدم في البول
ألم في أسفل البطن أو ألم في الظهر، تحت الضلوع مباشرة
ارتفاع درجة الحرارة، أو الشعور بالحرارة والرعشة
درجة حرارة منخفضة جدًا أقل من 36 درجة مئوية

4. جرح ذو رائحة كريهة

نصحت الدكتورة كودل إذا كان هناك جرح في أي مكان بالجسم وله رائحة غريبة، فإن هذه الرائحة قد تكون علامة على الإصابة بالعدوى.
لذا نصحت بمراجعة الطبيب بهذا الشأن.

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