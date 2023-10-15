الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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4 خطوات للحفاظ على أجسامنا من زيادة الوزن في الشتاء

العيش بصحة وسعادة
الحفاظ على الوزن
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خلال فصل الشتاء، تقل الحركة بطبيعة الحال، ومع تناول المزيد من الطعام، يصبح البعض عرضة لزيادة الوزن بشكل كبير.

خطوات مهمة:اضافة اعلان


وفيما يلي بعض الخطوات المهمة التي يمكن اتباعها للتحكم في الجسم خلال هذا الفصل تحديدا، بحسب "اليوم".

العوامل الصحية:


بعض العوامل الصحية تساعد في عدم اكتساب الوزن خلال الشتاء أبرزها:

1- تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضروات والفواكه والمكسرات والبيض والأسماك.

2- التقليل من السكر المضاف خاصة من المشروبات المحلاة بالسكر مثل "الصودا".

3- التركيز على تحسين الصحة وليس فقط على فقدان الوزن، يحافظ على الوزن في المستقبل.

4- الحفاظ على نشاطك بانتظام (اجعل النشاط البدني جزءا من يومك طوال العام)

زيادة الوزن:


تقدر منظمة الصحة العالمية، أن ما يقرب من 167 مليون شخص من بالغين وأطفال، ستتراجع صحتهم بسبب زيادة الوزن أو السمنة، بحلول عام 2025.

ويعاني أكثر من مليار شخص، في جميع أنحاء العالم، من السمنة، بواقع 650 مليون بالغ و340 مليون مراهق و39 مليون طفل، وفقًا لـ "العربية".

10 طرق فعالة لإنقاص الوزن
وبحسب ما نشره موقع India.com، فإن هناك 10 طرق فعالة، يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة وسريعة لإنقاص الوزن والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة في غضون شهر واحد، كما يلي:

1. تقليل تام للسكريات
إن التخفيض التام لكميات السكر بجميع أشكاله، حتى الجاجري، أو ما يعرف بـ"دبس السكر" يساعد على تحقيق نتائج سريعة.

2. تجنب الدقيق المعالج
يساعد تقليل تناول الأطعمة، التي تحتوي على دقيق معالج، على تحسين الصحة وخفض السعرات الحرارية.

3. الفواكه الجافة
تناول الفواكه الجافة المنقوعة على معدة فارغة، باعتدال مثل 2-3 قطع من اللوز مع 2 قطعة من التين.

4. الخضراوات والفواكه
يمكن أيضًا زيادة الاعتماد على السلطات، سواء كانت فواكه أو خضراوات، في النظام الغذائي.

5. مصادر بروتين متنوعة
تناول كميات كبيرة من البروتين، بما يشمل البيض والبقول والفاصوليا، يدعم العضلات والنشاط البدني والشعور بالشبع.

6. عصائر طبيعية
يُنصح أيضًا بإضافة بعض المشروبات الطازجة المصنوعة بالمنزل للنظام الغذاء لتناولها قبل وجبة الفطور مثل عصير التفاح والبرتقال.

7. البذور والحبوب
يُفضل تناول حبوب وبذور مثل الحبوب الكاملة وبذور دوار الشمس واليقطين في وجبة الفطور.

8. خيارات خارج المنزل
إذا كان الشخص يتناول الطعام خارج المنزل، يمكنه اختيار الأطعمة غير المحمصة أو المخبوزة في المقبلات، ويمكن أن يستبدلها بمنتجات صحية مثل الجبن القريش أو فول الصويا.

9. السابعة مساء
يوصي الخبراء بالتوقف عن تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءً كل يوم. وإذا شعر الشخص بالجوع يمكنه تناول الشاي الأخضر أو عدد قليل من المكسرات أو البذور المنقوعة.

10. التمارين الرياضية
للحصول على نتائج فورية، يمكن تضمين أي نوع من التمارين الرياضية في النظام الغذائي. ولو مجرد القيام بممارسة المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.


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