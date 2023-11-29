4 خطوات فقط.. دليلك لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

أ أ

يعاني الغالبية من زيادة الوزن في فصل الشتاء، الناتجة عن تناول المزيد من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية عند الشعور بالبرودة لتدفئة الجسم. اضافة اعلان





نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء





1- التعرض للشمس

يجب الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس في الشتاء، لأنها تساعد على تقليل التقلبات المزاجية التي تدفع الشخص إلى تناول كمية كبيرة من الطعام، عن طريق ضبط مستويات الهرمونات بالجسم.



2- ممارسة الرياضة

يمكن تجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء من خلال الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية يوميًا، مثل المشي ورفع الأثقال واليوجا والزومبا، لأنها تحفز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.



3- اتباع نظام غذائي صحي

للحفاظ على وزن الجسم في الشتاء، لا بد من اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة والبقوليات.



الألياف الغذائية تسهم في الشعور بالشبع

وذلك لاحتواء هذه الأطعمة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تسهم في الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

ويُنصح بالابتعاد نهائيًا عن الأطعمة الدسمة والسكرية والمعالجة والمعلبة، لارتفاع سعراتها الحرارية.



4- شرب الماء

لا يهتم بعض الأشخاص بشرب ما يكفي من الماء في الشتاء، رغم دوره الفعال في تقليل الشعور بالجوع وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وطرد السموم من الجسم، مما يساعد على فقدان الوزن.

وهناك عدد من الخطوات الضرورية لتجنب زيادة الوزن في الشتاء، والمحافظة على اللياقة الصحية، وفقًا لموقع "Healthshots".