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4 بدائل آمنة لمرضى ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم
ضغط الدم المرتفع
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يخشي الكثير من الأشخاص خاصًة مرضى الضغط المرتفع من الإفراط في تناول القهوة على مدار اليوم، لذلك يبحثون عن بعض البدائل التي يمكن استهلالكها بآمان.اضافة اعلان

البدائل الآمنة للقهوة لدى مرضى الضغط المرتفع

في السياق التالي يوضح " الكونسلتو" قائمة بأفضل البدائل الآمنة للقهوة والتي يمكن لمرضى الضغط المرتفع الاعتماد عليها بلآمان على مدار اليوم، حسب موقع "الكونسلتو"

1- عصير الشمندر

يحتوي عصير الشمندر على النترات، وهي مواد كيميائية طبيعية قد تساعد في خفض ضغط الدم، حيث يحول الجسم النترات إلى أكسيد النيتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية.
وجدت مراجعة أجريت عام 2022، وشملت 7 دراسات و218 مشاركًا، أن عصير الشمندر يخفض ضغط الدم الانقباضي لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

2- عصير الطماطم

عصير الطماطم غير المملح قد يخفض ضغط الدم، وفقا لدراسة أجريت عام 2019 في اليابان.
استهلك معظم المشاركين في الدراسة حوالي 200 ملليلتر من عصير الطماطم غير المملح يوميًا لمدة عام واحد وفي نهاية فترة الدراسة، لاحظ الباحثون انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي لدى 94 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

3- عصير الرمان

يعتبر عصير الرمان من المشروبات الآمنة لمرضى الضغط، فقد يخفض مستوياته، حيث قدم تحليل في عام 2017 دليلاً على أن عصير الرمان قد يخفض ضغط الدم، حيثوجد التحليل أن عصير الرمان يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

4- الشاي

قد يخفض الشاي الأسود أو الأخضر ضغط الدم، وفقًا لمراجعة عام 2020، حيث أشارت نتائجها إلى أن شرب المزيد من الشاي على مدى فترات ممتدة من 3 أشهر أو أكثر أدى إلى انخفاض أكبر في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

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