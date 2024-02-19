4 بدائل آمنة لمرضى ضغط الدم المرتفع

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يخشي الكثير من الأشخاص خاصًة مرضى الضغط المرتفع من الإفراط في تناول
القهوة على مدار اليوم، لذلك يبحثون عن بعض البدائل التي يمكن استهلالكها بآمان.
البدائل الآمنة
للقهوة لدى مرضى الضغط المرتفعفي السياق
التالي يوضح " الكونسلتو" قائمة بأفضل البدائل الآمنة للقهوة والتي يمكن
لمرضى الضغط المرتفع الاعتماد عليها بلآمان على مدار اليوم، حسب موقع "الكونسلتو"
1- عصير الشمندريحتوي عصير
الشمندر على النترات، وهي مواد كيميائية طبيعية قد تساعد في خفض ضغط الدم، حيث
يحول الجسم النترات إلى أكسيد النيتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية.
وجدت مراجعة أجريت عام 2022، وشملت 7 دراسات و218 مشاركًا، أن عصير الشمندر يخفض ضغط الدم الانقباضي لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني.
2- عصير الطماطمعصير الطماطم
غير المملح قد يخفض ضغط الدم، وفقا لدراسة أجريت عام 2019 في اليابان.
استهلك معظم المشاركين في الدراسة حوالي 200 ملليلتر من عصير الطماطم غير المملح يوميًا لمدة عام واحد وفي نهاية فترة الدراسة، لاحظ الباحثون انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي لدى 94 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.