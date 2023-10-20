4 أماكن يجب فحصها.. علامة "صغيرة" على الجلد تشير إلى الإصابة بالسكري

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يعد مرض السكري من النوع الثاني أكثر شيوعًا بكثير من النوع الأول، إذ يمثل حوالي 90 بالمائة من الحالات، وعادةً ما يرتبط بعوامل مثل عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ وزيادة الوزن، ولكنه قد يكون وراثيًا أيضًا. اضافة اعلان

وكلما اكتشفت علامات مرض السكري من النوع الثاني بشكل أسرع، كلما ساعد ذلك على العلاج بشكل أسرع.

وتشمل الأعراض التقليدية لمرض السكري من النوع الثاني أشياء مثل:

-زيادة العطش.

-الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد.

-التعب وفقدان الوزن.





أعراض غير معروفة



العلاقة بين الزوائد الجلدية ومرض السكري



سبب ظهور الزوائد الجلدية



ماذا تفعل إذا لاحظت وجود زوائد جلدية؟



علاوة على ذلك، كشف الدكتور جيل جينكينز، الطبيب العام في بريطانيا لصحيفة "إكسبريس" عن أعراض أقل شيوعًا يمكن أن تظهر على الجلد، تتمثل في الزوائد الجلدية وهي "عبارة عن نمو صغير في أنسجة البشرة والجلد، يتراوح حجمها من واحد إلى عدة ملليمترات”.وفقًا للدكتور جنكينز، توجد هذه الزوائد بشكل شائع في طيات الجلد بما في ذلك:-على الرقبة.-تحت الثديين.-حول الإبط.-حول الفخذ.وقال: "الزوائد الجلدية عبارة عن زوائد ناعمة بلون اللحم تبرز من سطح الجلد على ساق صغير".وأشار الدكتور جينكينز إلى العلاقة بين الزوائد الجلدية ومرض السكري.وقال: "يمكن أن تكون الزوائد الجلدية علامة على الإصابة بمرض السكري لأنه يعتقد أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يكون عاملا مساهما في نموها.وأشار إلى أن "ارتفاع نسبة السكر في الدم هو علامة على مرض السكري وقد يكون ناجما عن مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى فشل خلايا الجسم في إزالة السكر من الدم لأن الخلايا مقاومة لعمل الأنسولين. قد تسبب مقاومة الأنسولين ارتفاعًا في مستويات الأنسولين والجلوكوز في الدم وما ينتج عن ذلك من اضطرابات التمثيل الغذائي."ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن سبب ظهور الزوائد الجلدية ليس معروفًا دائمًا، "لكنها تنتج أحيانًا عن احتكاك الجلد بالجلد".ومع ذلك، تقول أنك أكثر عرضة لتطويرها إذا:-المعاناة من السمنة أو وجود طيات جلدية تحتك ببعضها البعض.-الإصابة بالسكري من النوع الثاني، لأنه يُعتقد أن المقاومة الشديدة للأنسولين تسبب نمو المزيد من الزوائد الجلدية.-الحمل، حيث يُعتقد أن التغيرات الهرمونية تسبب نمو الزوائد الجلدية.تدرج الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أيضًا الزوائد الجلدية كعلامة محتملة لمرض السكري.وتقول: "رغم أن وجود العديد من الزوائد الجلدية غير ضار، إلا أنه قد يكون علامة على وجود كمية كبيرة من الأنسولين في الدم أو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".إذا كنت قلقًا بشأن الزوائد الجلدية، أو لاحظت أعراضًا أخرى لمرض السكري، فيجب عليك التحدث إلى الطبيب.وأضاف الدكتور جينكينز: "إذا لم تكن منزعجًا من الطريقة التي تبدو بها الزوائد الجلدية وأنها غير مؤلمة، فقد لا تحتاج الزوائد الجلدية إلى علاج لأنها ليست خطيرة.ومع ذلك، إذا تغير لونها، أو نزفت، أو حدثت حكة، أو خرج صديد، فيجب عليك التحدث إلى الطبيب.