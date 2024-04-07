4 أعراض يجب الانتباه لها.. تحذير طبي من فيروس غير معروف يسبب الوفاة

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يحذر الأطباء من فيروس غير معروف يصيب الجهاز التنفسي، ويسبّب العديد من الأعراض المماثلة، مثل التهاب الرئة السفلية، والسعال المتقطع، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والحرارة.





فيروس الميتانيمو البشري



أعراض فيروس الميتانيمو البشري



كيف ينتقل فيروس الميتانيمو البشري؟



وفقًا للدكتور سامر صادر - من شركة كارل هيلث في الولايات المتحدة - فإن حوالي 10 بالمئة من الأطفال الصغار المصابين بفيروس الميتانيمو البشري (HMPV) قد يموتون بسبب الفيروس القاتل.وحذر الدكتور صادر في تصريحات إلى صحيفة "ديلي ستار"، من أن الأطفال وكبار السن يمكن أن يكونوا معرضين بشكل خاص لتأثيرات هذا الفيروس الذي لا يوجد لقاح له حتى الآن.وأوضح: "الأشخاص الذين نقلق بشأنهم هم الأشخاص الذين يتلقون علاجات للسرطان، والأشخاص الذين يتلقون علاجات لاضطرابات المناعة الذاتية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة مثل انتفاخ الرئة السيئ، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن".وأضاف: "إنها مجرد مسألة مراقبة المضاعفات. سنسأل المرضى: هل يتفاقم مرض الرئة لديك؟ هل تحتاج إلى المزيد من الأدوية؟ هل تصاب بالتهاب رئوي ثانوي؟ هل تقع في مشكلة لأنك لا تأكل وتشرب ما يكفي؟ وهذا ما نبحث عنه".وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، يمكن أن يصيب الفيروس الجهاز التنفسي العلوي والسفلي لدى الأشخاص من جميع الأعمار.لكنه أكثر شيوعًا بين الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".والأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا للفيروس، هي:السعالالحمىاحتقان بالأنفضيق في التنفس.ولهذا السبب يمكن بسهولة الخلط بينه وبين مرض آخر أقل خطورة.وإذا تطورت العدوى، فقد تؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، مما قد يؤدي إلى احتقان الصدر والصفير أثناء التنفس والسعال الذي ينتج مخاطًا أصفر أو أخضر.وينتشر الفيروس خصوصًا بين الشتاء والربيع، فيما يحذر مركز السيطرة على الأمراض من أنه يمكن أن ينتشر عن طريق:إفرازات من السعال والعطسالاتصال الشخصي الوثيق، مثل اللمس أو المصافحةلمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروسات ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالعدوى، يلزم إجراء اختبار مسحة من الأنف والحنجرة.ويمكن للأشخاص المصابين بالفيروس المساعدة في منع انتشار المرض عن طريق غسل أيديهم جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم بأيدي غير مغسولة، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.ويجب على المرضى الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض البرد تغطية فمهم وأنفهم عند السعال والعطس، وغسل أيديهم بشكل متكرر وبشكل صحيح (بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل).كما يجب عليهم تجنب مشاركة أكوابهم وأدوات تناول الطعام مع الآخرين، والامتناع عن تقبيل الآخرين والبقاء في المنزل عند مرضهم.وإذا كنت تعاني من أعراض حادة يجب عليك طلب المساعدة الطبية الفورية.