4 أعراض لسرطان البروستاتا يجب الانتباه إليها عند التبول

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معظم الرجال المصابين بسرطان البروستاتا لا يعانون من أعراض في المراحل المبكرة.

وعلى الرغم من أنه من المرجح أن يكون بسبب مرض حميد، إلا أنها قد تشير إلى سرطان البروستاتا، لذا فمن المهم إجراء تشخيص مبكر الذي يمكن أن يكتشف المرض حتى في حالة عدم ظهور أي أعراض. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت: "إن أفضل النتائج تحدث عند الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا في وقت مبكر"، وفق صحيفة "إكسبريس".

وحددت الدكتور لي أربعة أعراض عند التبول، وهي في أغلب الأحيان لاتدعو للقلق، لكنها يمكن أن تشير أيضًا إلى سرطان البروستاتا:





الأعراض الأربعة



أعراض أخرى



سرطان البروستاتا المتقدم



صعوبة في التبولنزول قطرات بعد الانتهاء من التبولالشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل كاملالتبول بشكل متكرر، والاستيقاظ ليلاً للتبولومن الأعراض الأخرى التي لاحظها الدكتور لي:عدم الوصول إلى الحمام في الوقت المحددوتسرب البولاحتباس البولامتلاء المثانة وعدم القدرة على التبول على الإطلاقالألم عند الانتصاب أو القذف.ومع سرطان البروستاتا المتقدم قد تحدث الأعراض التالية:آلام الظهرآلام الوركآلام في منطقة الحوضآلام العظاموجود دم في البول أو السائل المنويالضعف الجنسي لدى الرجالفقدان الوزن غير المبررفقدان الشهيةالخمول