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4 أعراض لسرطان البروستاتا يجب الانتباه إليها عند التبول

سرطان البروستاتا
البروستاتا
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معظم الرجال المصابين بسرطان البروستاتا لا يعانون من أعراض في المراحل المبكرة. 
وعلى الرغم من أنه من المرجح أن يكون بسبب مرض حميد، إلا أنها قد تشير إلى سرطان البروستاتا، لذا فمن المهم إجراء تشخيص مبكر الذي يمكن أن يكتشف المرض حتى في حالة عدم ظهور أي أعراض.اضافة اعلان
وقالت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت: "إن أفضل النتائج تحدث عند الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا في وقت مبكر"، وفق صحيفة "إكسبريس". 
وحددت الدكتور لي أربعة أعراض عند التبول، وهي في أغلب الأحيان لاتدعو للقلق، لكنها يمكن أن تشير أيضًا إلى سرطان البروستاتا:

الأعراض الأربعة

صعوبة في التبول
نزول قطرات بعد الانتهاء من التبول 
الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل
التبول بشكل متكرر، والاستيقاظ ليلاً للتبول

أعراض أخرى

ومن الأعراض الأخرى التي لاحظها الدكتور لي:
عدم الوصول إلى الحمام في الوقت المحدد
وتسرب البول 
احتباس البول 
امتلاء المثانة وعدم القدرة على التبول على الإطلاق 
الألم عند الانتصاب أو القذف.

سرطان البروستاتا المتقدم

ومع سرطان البروستاتا المتقدم قد تحدث الأعراض التالية:
آلام الظهر 
آلام الورك 
آلام في منطقة الحوض 
آلام العظام
وجود دم في البول أو السائل المنوي
الضعف الجنسي لدى الرجال
فقدان الوزن غير المبرر
فقدان الشهية
الخمول

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