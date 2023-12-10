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4 أعراض لحرقة المعدة تنذر بأمراض خطيرة

صحة الأمعاء
حرقة المعدة قد تتطور لأمراض أشد خطورة
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تحدث حرقة المعدة عندما لاتعمل العضلة التي تسمح بتدفق الطعام من المريء إلى المعدة بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تسرب حمض المعدة إلى المريء، حيث يسبب تهيجًا.اضافة اعلان
وعادة ما تكون حرقة المعدة غير ضارة وتختفي في غضون ساعات قليلة، ولا تسبب سوى إحساسًا مؤلمًا.
وعادة ما يكون ذلك نتيجة تناول أطعمة معينة أو ببساطة الإفراط في تناول الطعام، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن تشير إلى شيء أكثر خطورة مما يستدعي استشارة الطبيب، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

مخاطر حرقة المعدة الشديدة


السرطان

بشكل أكثر تحديدًا، يمكن أن يسبب حمض المعدة سرطان الحنجرة والمريء، نظرًا لأنه عندما يعود إلى المريء، يمكن أن يسبب تلف الأنسجة الذي قد يؤدي إلى تطور سرطان المريء الغدي.
ووفقًا لـ ليناس فينكلاوسكاس، جراح السمنة، فإنه على الرغم من أن حرقة المعدة لاتهدد الحياة بشكل مباشر، إلا أنها يمكن أن تضعف نوعية حياة الشخص بشكل كبير.
وقال: "إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى مرض مريء باريت، وهو مرض سرطاني يؤثر على بطانة المريء. قد يسبب التهاب المريء الهضمي المستمر ندبات في المريء، وبالتالي يواجه الطعام صعوبة في الوصول إلى المعدة".
وأضاف: "ولهذا السبب، يشكو الناس من آلام مستمرة في الصدر أو عدم الراحة في منطقة الصدر ومنطقة شرسوفي عند تناول الطعام".


الأزمة القلبية


يمكن بسهولة الخلط بين الأزمة القلبية وحرقة المعدة. وفقًا للخدمات الصحية بجامعة هارفارد، يمكن أن تسبب كلتا الحالتين آلامًا في الصدر.
تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمشاكل القلب الضيق والألم وسرعة ضربات القلب والجلد الرطب وعسر الهضم والغثيان.
وتشمل الأعراض الرئيسية لحرقة المعدة، ألمًا حارقًا في الصدر، وطعمًا مرًا، وألمًا يزداد سوءًا عند الاستلقاء، وألمًا ينتقل إلى الحلق بعد تناول وجبة كبيرة أو حارة.

فتق الحجاب الحاجز


يحدث هذا عندما ينضغط جزء من المعدة إلى أسفل الصدر من خلال فتحة (الفجوة) في الحجاب الحاجز. 
وعادة ما يتم اكتشاف الحالة أثناء إجراء اختبار لتحديد سبب حرقة المعدة أو ألم الصدر.
وهو شائع جدًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ولا يحتاج عادةً إلى علاج إذا لم يكن شديدًا.
أما إذا كانت مصحوبة بحرقة منتظمة، فقد تحتاج إلى علاجها بعملية جراحية أو دواء.
وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب حرقة المعدة المستمرة ضررًا طويل الأمد للمريء، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

القرحة الهضمية

عندما يتسبب الحمض الموجود في الجهاز الهضمي في تآكل السطح الداخلي للمعدة أو الأمعاء الدقيقة، فإنه يؤدي إلى قرحة مفتوحة مؤلمة قد تنزف.
ويمكن للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أن يخطئوا في كثير من الأحيان في أنها حرقة في المعدة. والأعراض متشابهة، ولكن من أعراض المرض حرقة المعدة.
وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء والألم الحارق وتغير لون البراز بسبب النزيف.
وفي حين أنه في معظم الحالات لن يكون الأمر خطيرًا للغاية، حيث يصف الطبيب الأدوية لتخفيف الأعراض ومساعدة القرحة على الشفاء، في حالات نادرة يمكن أن تكون حالة طارئة.

 مشاكل في الرئة

يمكن أن يصل حمض المعدة إلى الرئتين، مما يسبب العديد من مشاكل الجهاز التنفسي المحتملة، وفقًا للمركز الطبي لاستشاري أمراض الجهاز الهضمي في سان أنطونيو.
ويمكن أن يسبب تراكم الحمض في تهيج أو التهاب في الحبال الصوتية أو التهاب في الحلق، مما قد يؤدي إلى أشياء غير ضارة مثل السعال والاحتقان وبحة في الصوت، وفقًا لما أورده المركز على الإنترنت.
ولكن إذا تم استنشاق الحمض إلى الرئتين، فقد يؤدي إلى حالات أكثر خطورة مثل الربو أو التهاب الحنجرة أو الالتهاب الرئوي أو الصفير.

متى يجب زيارة الطبيب؟

حثت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا على استشارة الطبيب في الحالات التالية: 
حرقة مستمرة في المعدة.
أعراض أكثر شدة أو متكررة لحرقة المعدة.
صعوبة أو ألم في البلع.
حرقة المعدة تسبب القيء.
خسارة غير متوقعة في الوزن.
إذا كنت تتناول مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة طبية لأكثر من أسبوعين ولا تزال تعاني من أعراض حرقة المعدة.
استمرار أعراض حرقة المعدة حتى بعد تناول الأدوية الموصوفة طبيًا.
بحة في الصوت أو صفير شديد

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