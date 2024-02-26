4 أعراض على مرض خطير يظهر قبل البلوغ مباشرة

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هل لاحظت تغيرًا في مظهرك أو مظهر أحد أفراد أسرتك، مثل عدم تساوي الكتفين، أو عدم التوازن أثناء المشي؟، إذا لاحظت ذلك فقد يكون علامة على الجنف.

يتميز الجنف بانحناء جانبي غير طبيعي للعمود الفقري، وعادة ما يكون على شكل حرف "S" أو "C"، ويتطور بشكل شائع قبل سن البلوغ مباشرة، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

وتختلف شدة الجنف من التشوهات الخفيفة إلى تشوهات العمود الفقري الأكثر وضوحًا. وغالبًا ما يكون السبب الدقيق غير معروف، على الرغم من أنه قد يرتبط بعوامل وراثية، وحالات عصبية عضلية، وتشوهات العمود الفقري الخلقيةـ وفقًا لصحيفة "إكسبريس".





4 علامات للجنف تتطلب تقييمًا سريعًا



1. الألم والانزعاج وتعب العضلات



2. الشعور بالشبع قبل الأوان



3. صعوبة في التنفس



وفي حين أن الجنف لا يعد عادة علامة على أي شيء خطير، كشف الدكتور توني نالدا، رئيس مركز الحد من الجنف عن أربع علامات للجنف تتطلب تقييمًا طبيًا سريعًا.قال الدكتور نالدا، إن آلام الظهر المستمرة أو المتكررة، خاصة عند الأطفال والمراهقين، يجب تقييمها للتأكد مما إذا كان مصابًا بالجنف.وأوضح: “إن انحناء العمود الفقري يضع ضغطًا إضافيًا على العضلات والأعصاب والأربطة، ويمكن أن يسبب أيضاً إرهاقًا عضليًا، خاصة في الظهر والكتفين.وأضاف: "وهذا لأن هناك حاجة إلى بذل جهد إضافي للحفاظ على الموقف والتوازن. قد يعاني الأشخاص المصابون بالجنف أيضًا من آلام في الساق، أو تنميل وضعف".يمكن أن تؤثر حالات الجنف الشديدة على وظيفة المعدة والجهاز الهضمي، حيث أن الانحناء الكبير للعمود الفقري يضغط على منطقة البطن.وقال الطبيب، إن هذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالامتلاء المبكر أو عدم الراحة بعد تناول الطعام.في الحالات القصوى من الجنف، يمكن أن يصل انحناء العمود الفقري إلى أكثر من 70 درجة.وقال الدكتور نالدا: "هذا يمكن أن يضغط على الرئتين ويجعل التنفس أكثر صعوبة، خاصة أثناء النشاط البدني.

إذا لاحظت أنك تعاني من صعوبة في التنفس دون أي سبب آخر محدد، فيجب عليك بالتأكيد إجراء فحص الجنف، حيث إن الحالات التي تؤثر على تنفس المريض هي من بين الحالات الأكثر خطورة.





4. تغير في المظهر والحركة



قد يعاني الشخص المصاب بالجنف من كتفين غير متساويين أو لديه لوح كتف يبرز أكثر من الآخر.ووفقًا للدكتور نالدا، فإن "من العلامات الأخرى للجنف ظهور خصر غير متساوٍ، أو بروز أحد الوركين بشكل أكبر. يمكن أن تكون الأضلاع البارزة أو فقدان الطول علامات إضافية للجنف".وتابع: "ابحث عن أي تغييرات ملحوظة في المشية، مثل الميل على جانب واحد، أو المشي بشكل غير متساو، أو الصعوبة للحفاظ على التوازن".وكلما تم تشخيص الأشخاص مبكرًا، كلما تمكن المريض من تلقي العلاج بشكل أسرع.وقال الدكتور نالدا، إنه في حال التشخيص المبكر يمكنه تحقيق أقصى قدر من صحته والاستمتاع بحياته على أكمل وجه.وأضاف: "لذا، إذا ظهرت عليك أو على طفلك أو أحد أفراد أسرتك أي من هذه العلامات التحذيرية، فمن الأفضل أن تقوم بفحصها على الفور من قبل متخصص".