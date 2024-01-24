4 أطعمة يجب الابتعاد عنها للوقاية من السكري

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يمكن أن تؤدي إجراء بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي إلى التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويساعد في إدارة مستوى السكر بالدم. اضافة اعلان





مرض السكري من النوع الثاني



الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري



تناول الكربوهيدرات المكررة



ما هي الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بالسكري؟



طرق أخرى للتحكم في نسبة السكر في الدم



ومرض السكري من النوع الثاني هو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر (الجلوكوز) في الدم بشكل كبير، مما يؤدي إلى أعراض مثل الحاجة إلى التبول كثيرًا.وإذا تركت الحالة دون علاج يمكن أن تؤدي إلى حدوث مشاكل في العين، وتلف الأعصاب، وحتى الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالحالة، وفقًا للدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت.وأبرزت الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وهي:الأطعمة السكريةالكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض وحبوب الإفطار السكريةاللحوم الحمراء والمعالجةالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح - تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهناك صلة بين ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثانيالسمنة عامل خطر رئيسي، لكن 10 في المئة من المصابين بالسكري من النوع الثاني لديهم مؤشر كتلة الجسم طبيعي.وأوضحت الدكتورة لي، أن "زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم 25-29.9) يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بعامل ثلاثة، في حين أن "السمنة (مؤشر كتلة الجسم 30-39.9) تزيد من خطر الإصابة بعامل سبعة.ووفقًا لها، "ترتبط السمنة بقوة بتناول الأطعمة المصنعة والمجهزة للغاية، والتي غالبًا ما تكون غنية بالدهون والسكر والملح".وقالت الدكتور لي إن تناول الكربوهيدرات المكررة على مدى سنوات عديدة يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يعني أن خلايا الجسم تصبح مقاومة لتأثيرات الأنسولين.وتابعت: “الأنسولين ضروري لخفض مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول الطعام وللسماح للجلوكوز بالمرور من مجرى الدم داخل الخلايا لمنحها الطاقة".وشرحت قائلة: "عندما تحدث مقاومة الأنسولين، تظل مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة جدًا، وتتضور الخلايا نسبيًا من الجلوكوز".لكنها أوضحت أن "مقاومة الأنسولين يمكن عكسها إذا تغيرت عادات الأكل، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإن الخطوة التالية هي مرض السكري من النوع الثاني".وفقًا للدكتورة لي: "يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف. وهذا يعني الخبز البني والأرز والمكرونة".وأيضًا الفواكه والخضروات (بدون سكر مضاف)، والبقوليات (الحمص والفاصوليا والعدس)، واللبن غير المحلى وحليب الألبان.وأشارت إلى أن "هذه الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، وتطلق الطاقة ببطء وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول".وذكرت الدكتورة لي، أن الفواكه المحددة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني تشمل التفاح والعنب وجميع أنواع التوت والخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت.وتشمل الوجبات الخفيفة الصحية المكسرات غير المملحة والفواكه والخضروات والزبادي غير المحلى، مع استبدال الدهون الحيوانية المشبعة غير الصحية بالدهون الصحية غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون ودوار الشمس والأفوكادو وزيت بذور اللفت.إلى جانب الأكل الصحي، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، بالنشاط. تقول: "التمارين البدنية تساعد على خفض مستوى السكر في الدم. يجب أن تهدف إلى ممارسة النشاط لمدة 2.5 ساعة على الأقل في الأسبوع.وفقدان الوزن يجعل من السهل على الجسم خفض مستوى السكر في الدم.