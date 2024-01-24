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4 أسباب محتملة لآلام الكتف .. وهذه طرق العلاج

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آلام الكتف
أ أ
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يعاني العديد من الأشخاص من آلام شديدة في الكتف بشكل متكرر، خاصة أثناء استخدام إحدى الذراعين.

أبرز أسباب آلام الكتف:اضافة اعلان


بحسب "اليوم"، هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء هذه الآلام منها: 

1- التهاب المفاصل:

2- التهاب الأوتار 

3- تمزق الكفة المدورة

4- عدم استقرار مفصل الكتف


مهما اختلف الأسباب تظل مراجعة اختصاصي العظام أمرا ضروريا ومهما لإجراء الفحص البدني وعدد من اختبارات التصوير مثل : أشعة الرنين المغناطيسي للمساعدة على تحديد الخيار الأنسب في الخط العلاجي الذي غالبا ما يشمل:

1- الحصول على أدوية مضادة للالتهاب.

2- جلسات علاج طبيعي لتقوية عضلات الكتف والذراع.

3- العلاج بالحرارة أو البرودة.

4- تعديل أنشطتك لتجنب حدوث المزيد من الإصابات.

على الرغم من أن الانتفاخ شائع جدًا، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الإحساس غير المريح في البطن.

وقالت ممارس التغذية، ليز كوبر، إن هناك ثلاثة عوامل يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ هي النظام الغذائي، وقلة النشاط، ومستويات التوتر.

الانتفاخ وعدم تحمل بعض الأطعمة

وربطت بين الانتفاخ وعدم تحمل بعض الأطعمة (مثل منتجات الألبان والقمح والخميرة والبيض) وأطعمة معينة مثل الفول والبقول أو الخضراوات كسبب للانتفاخ.

علاوة على أن تناول الطعام أثناء التنقل، وبسرعة كبيرة، وفي وقت متأخر من الليل، يؤدي إلى سوء الهضم والامتصاص، مما يؤدي بالتالي إلى إنتاج الغاز والانتفاخ، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

التوتر والقلق

وأعراض الانتفاخ قد تكون أسوأ خلال أوقات التوتر والقلق، وفقًا لخبيرة التغذية. 

وعزت ذلك إلى أن تدفق الدم يتم تحويله بعيدا عن الجهاز الهضمي خلال أوقات التوتر، مما يقلل من إنتاج الإنزيم الهضمي وحركة الأمعاء، ويؤدي إلى المزيد من الطعام غير المهضوم في الأمعاء وبطء العبور إلى الأمعاء الغليظة. 

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يزيد الالتهاب ويصبح مصدرًا غذائيًا لبكتيريا الأمعاء الأقل فائدة، والتي قد تولد المزيد من الغازات.

كيفية الحد من الانتفاخ

وللحد من الانتفاخ، يجب دعم الجهاز الهضمي حتى يتمكن من العمل بفعالية، كما نصحت خبيرة التغذية.

وقالت: "ينتج جهازنا الهضمي إنزيمات هضمية لتكسير العناصر الغذائية الكبيرة في نظامنا الغذائي (البروتينات والكربوهيدرات والدهون) وزيادة امتصاصها في النهاية. وتستخدم الأمعاء السليمة عمليات ميكانيكية وكيميائية لتحطيم هذه العناصر الغذائية إلى أجزاء أصغر قابلة للهضم.

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