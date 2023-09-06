الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

4 أسباب تمنعك من تشغيل المروحة طوال الليل

النوم-السهر
النوم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


حذر خبير في النوم من خطر النوم في المروحة طوال الليل، لما لذلك من أضرار صحية.
قال مارتن سيلي، خبير النوم، إن هناك "العديد من الجوانب السلبية" للنوم مع وجود مروحة أثناء الليل".اضافة اعلان
وأضاف: "تقوم المراوح الكهربائية بتدوير الهواء في الغرفة، ولكنها تثير أيضًا عث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح وغيرها من المواد المسببة للحساسية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل العطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة في الحلق، وصعوبات في التنفس".
وأشار سيلي إلى أن هناك خطرًا آخر يتمثل في التعرض لفترات طويلة للمروحة وهو أنها يمكن أن "تجفف الهواء، مما يجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط ليبقى رطبًا".
وتابع، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "هذا يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأنف، وصداع الجيوب الأنفية ، وغيرها من المضايقات".
وحذر سيلي من أن الهواء الجاف يمكن أن يؤدي أيضًا إلى جفاف العين وتهيجها، الأمر الذي قد يمثل "مشكلة خاصة لمرتدي العدسات اللاصقة".
وبالنسبة لأي شخص يعاني من آلام العضلات، فقد حذر من الخطر الشديد جراء النوم مع وجود مروحة.
قال خبير النوم: "إن توجيه الهواء البارد من مروحة كهربائية إلى آلام العضلات الموجودة مسبقًا يمكن أن يتسبب في توتر العضلات وتشنجها، مما يؤدي إلى مزيد من الانزعاج".

بدائل أفضل للمروحة

وهناك بدائل أفضل للمروحة للحصول على نوم جيد ليلاً
أوصى سيلي بملء زجاجة ماء ساخن بماء الصنبور ووضعها في الثلاجة.
وبعد ذلك، قبل أن تغفو، يمكنك أن تأخذ زجاجة الماء وتضعها داخل سريرك.
بالإضافة إلى ذلك، ينصح خبير النوم بوضع أكياس الوسائد في الثلاجة.
وأضاف سيلي: "عندما تنظف أسنانك قبل النوم، يجب عليك أيضًا وضع معصميك تحت الماء البارد لبضع دقائق قبل النوم، لأن هذا يبرد جسمك بسرعة".
كما حذر من فتح ستائر غرفة النوم أثناء النهار عندما يكون الجو حارًا.
وأوضح سيلي: "بطبيعة الحال، تميل الشمس إلى أن تكون الأكثر سخونة طوال اليوم، لذا فإن أهم نصيحة هي إبقاء الستائر مغلقة طوال اليوم، لمنع دخول الشمس.
وقال إن "هذا من شأنه أن يبقي غرفة نومك أكثر برودة في الليل عندما يحين وقت النوم".

نصائح عند النوم في المروحة 

وإذا كان عليك النوم مع وجود مروحة أثناء الليل، فقد نصح سيلي بما يلي:
-تنظيف شفرات المروحة بانتظام.
-فكر في استخدام مروحة لتنقية الهواء.
-شرب ما لا يقل عن لترين من الماء طوال اليوم.
-فكر في استخدام مروحة كهربائية دوارة.
 

اقرأ أيضا

امراض القلب
2:39 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دراسة تحذر: الكثير من السكر المضاف يهدد صحة القلب

تساقط الشعر
12:23 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تساقط الشعر يكشف 3 أمراض مميتة.. تعرف عليها

فيروس كورونا
8:53 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تصريح صادم من الصحة العالمية حول ارتفاع إصابات كورونا

اوكرانيا - قصف - رويترز
7:01 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خسارة بشرية فادحة بينهم أطفال.. قصف سوق بأوكرانيا

اقرأ أيضا

مختصون ينصحون: لهذه الأسباب لا تستخدموا الأواني البلاستيكية

طريقة علمية للتغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

من القشرة الصفراء إلى التساقط.. 3 علامات لأمراض خطيرة في الشعر

80 % من مرضى السرطان تحت الـ 50 بسبب عادات يومية

78 % ارتفاع في أرباح قطاع الرعاية الصحية في "نمو"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

حب الشباب 2
8:58 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

هذه الأطعمة تزيد من حب الشباب.. وأفضل الوصفات الطبيعية للتخلص منه

التمور
1:17 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

فوائد لا تتوقعها.. هذا ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر قبل النوم

IMG-20230906-WA0000
12:36 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

3 أطعمة لا غنى عنها لتنظيم هرمونات جسمك

النوم-السهر
8:47 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

دراسة: قلة النوم تسبب كارثة صحية غير متوقعة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة