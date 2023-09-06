4 أسباب تمنعك من تشغيل المروحة طوال الليل

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حذر خبير في النوم من خطر النوم في المروحة طوال الليل، لما لذلك من أضرار صحية.

قال مارتن سيلي، خبير النوم، إن هناك "العديد من الجوانب السلبية" للنوم مع وجود مروحة أثناء الليل". اضافة اعلان

وأضاف: "تقوم المراوح الكهربائية بتدوير الهواء في الغرفة، ولكنها تثير أيضًا عث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح وغيرها من المواد المسببة للحساسية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل العطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة في الحلق، وصعوبات في التنفس".

وأشار سيلي إلى أن هناك خطرًا آخر يتمثل في التعرض لفترات طويلة للمروحة وهو أنها يمكن أن "تجفف الهواء، مما يجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط ليبقى رطبًا".

وتابع، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "هذا يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأنف، وصداع الجيوب الأنفية ، وغيرها من المضايقات".

وحذر سيلي من أن الهواء الجاف يمكن أن يؤدي أيضًا إلى جفاف العين وتهيجها، الأمر الذي قد يمثل "مشكلة خاصة لمرتدي العدسات اللاصقة".

وبالنسبة لأي شخص يعاني من آلام العضلات، فقد حذر من الخطر الشديد جراء النوم مع وجود مروحة.

قال خبير النوم: "إن توجيه الهواء البارد من مروحة كهربائية إلى آلام العضلات الموجودة مسبقًا يمكن أن يتسبب في توتر العضلات وتشنجها، مما يؤدي إلى مزيد من الانزعاج".



بدائل أفضل للمروحة



نصائح عند النوم في المروحة



وهناك بدائل أفضل للمروحة للحصول على نوم جيد ليلاًأوصى سيلي بملء زجاجة ماء ساخن بماء الصنبور ووضعها في الثلاجة.وبعد ذلك، قبل أن تغفو، يمكنك أن تأخذ زجاجة الماء وتضعها داخل سريرك.بالإضافة إلى ذلك، ينصح خبير النوم بوضع أكياس الوسائد في الثلاجة.وأضاف سيلي: "عندما تنظف أسنانك قبل النوم، يجب عليك أيضًا وضع معصميك تحت الماء البارد لبضع دقائق قبل النوم، لأن هذا يبرد جسمك بسرعة".كما حذر من فتح ستائر غرفة النوم أثناء النهار عندما يكون الجو حارًا.وأوضح سيلي: "بطبيعة الحال، تميل الشمس إلى أن تكون الأكثر سخونة طوال اليوم، لذا فإن أهم نصيحة هي إبقاء الستائر مغلقة طوال اليوم، لمنع دخول الشمس.وقال إن "هذا من شأنه أن يبقي غرفة نومك أكثر برودة في الليل عندما يحين وقت النوم".وإذا كان عليك النوم مع وجود مروحة أثناء الليل، فقد نصح سيلي بما يلي:-تنظيف شفرات المروحة بانتظام.-فكر في استخدام مروحة لتنقية الهواء.-شرب ما لا يقل عن لترين من الماء طوال اليوم.-فكر في استخدام مروحة كهربائية دوارة.