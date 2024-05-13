4 أسباب تمنعك من النوم في المروحة خلال الصيف

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مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني البعض من صعوبة النوم ليلاً بسبب الطقس الحار.

ونتيجة لذلك، يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام المراوح الكهربائية كوسيلة للتخفيف من شدة درجة الحرارة.

لكن مارتن سيلي، خبير النوم، حذر من ترك المروحة مفتوحة طوال الليل بسبب بعض المخاطر الصحية، قائلاً إن ضررها قد يكون أكبر من نفعها.





مسببات الحساسية والربو



جفاف الهواء



جفاف العين وتهيجها



ألم عضلي



نصائح للنوم في الجو الحار



وفقًا له، تقوم المراوح الكهربائية بتدوير الهواء في الغرفة، لكنها تثير أيضًا عث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح وغيرها من المواد المسببة للحساسية.وقال سيلي: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مثل العطس المفرط، وإسالة الدموع من العيون، وسيلان الأنف، وحكة في الحلق، وصعوبات في التنفس".لكن "تنظيف شفرات المروحة بانتظام أو التفكير في استخدام مروحة لتنقية الهواء يمكن أن يساعد في تخفيف الحساسية"، بحسب قوله.أوضح سيلي "أن الاستخدام المطول للمراوح الكهربائية يمكن أن يجفف الهواء، مما يجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط ليبقى رطبًا".ويمكن أن يؤدي هذا إلى انسداد الأنف، وصداع الجيوب الأنفية، ومضايقات أخرى.لكن الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب ما لا يقل عن لترين من الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في التغلب على هذه المشكلة.حذر خبير النوم، من أن الهواء الجاف المنبعث من المروحة يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين وتهيجها، وهو ما قد يمثل مشكلة خاصة لمن يستخدمون العدسات اللاصقة.نصح سيلي، قائلاً: "فكر في استخدام سخان كهربائي دوار لتحسين دوران الهواء".وأضاف: "إن توجيه الهواء البارد من مروحة كهربائية إلى آلام العضلات الموجودة مسبقًا يمكن أن يتسبب في توتر العضلات وتشنجها، مما يؤدي إلى مزيد من الانزعاج".ولتشكيل بيئة نوم مريحة دون الحاجة إلى مروحة، اقترح خبير النوم النصائح التالية:- ضع غطاء الوسادة أو زجاجة الماء في الفريزر قبل ساعة من الذهاب إلى السرير.- قم بوضع معصميك تحت الماء البارد عند تنظيف أسنانك، لبضع دقائق قبل النوم، مما يؤدي إلى تريد الجسم بسرعة.- أبقِ ستائر غرفة نومك مغلقة طوال اليوم، وهذا من شأنه أن يبقي غرفة النوم أكثر برودة في الليل.- التعرض لأكبر قدر ممكن من ضوء النهار طوال اليوم، لأن الضوء يلعب الدور الأكثر تكاملاً في تنظيم الساعة الداخلية للجسم، حيث يرسل إشارات إلى العقل حول متى يجب أن يكون في حالة تأهب ومتى يجب أن يستريح.- اشرب ما لا يقل عن لترين من الماء طوال اليوم، لأن الجفاف حتى الخفيف يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالنعاس والتعب، مما يتسبب في سوء المزاج.- استخدم غطاء فاتح اللون ومصنوعًا من مادة أخف لتنظيم درجة حرارة الجسم إذا كنت تعاني من التعرق ليلاً.