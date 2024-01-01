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4 أسباب تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس

قشرة الرأس
قشرة الرأس مرض مزمن
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كشفت الدكتورة أناستاسيا تيخونوفا، اختصاصية الأمراض الجلدية والشعر، عن أسباب ظهور قشرة الرأس التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر وظهور التهابات جلدية في الفروة.اضافة اعلان
وقالت الدكتورة تيخونوفا لصحيفة "جازيتا رو"، إن قشرة الرأس مرض مزمن وانتكاسي وينتج عن اختلال ميكروبيوم الجلد. 

أسباب ظهور قشرة الرأس

وأضافت أنه لم تدرس بصورة تامة أسباب ظهور قشرة الرأس، لكن تنسب العوامل التالية إلى الأسباب غير الوراثية: 
- ضعف منظومة المناعة.
  - الإجهاد العصبي.
- التغيرات الهرمونية.
كما أن الاستعداد الوراثي يلعب دورًا كبيرًا في ذلك. 
وينتشر هذا المرض خلال مرحلة البلوغ وسن 40-60 عامًا، والرجال غالبًا ما يعانون من قشرة الرأس.

التهاب الجلد الدهني

وفقًا للدكتورة تيخونوفا، فإنه "عندما نتحدث عن التهاب الجلد الدهني، يجب أن نذكر الفطريات المحبة للدهون من جنس Malassezia الشبيهة بالخميرة. هذه الفطريات "تقيم" دائما مع الميكروبات الموجودة في بشرتنا. وتعيش في الطبقات السطحية للبشرة، وبين الحراشف القرنية، وكذلك في بصيلات الشعر، وتساهم في تطور المرض وتسبب الالتهاب، وبالتالي تكمل دورة "الحكة -الخدش-الحكة".
وأشارت إلى أن حالة منظومة المناعة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن بين الجسم والكائنات الحية الدقيقة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم". 
وتابعت: "فإذا كانت منظومة المناعة قوية، فسوف تقمع النشاط الحيوي للكائنات الحية الدقيقة باستمرار. والظواهر الالتهابية التي تلاحظ لدى المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد الدهني ليست أكثر من مجرد دعوة من قبل منظومة المناعة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيطرة على بؤرة العدوى".

مستحضرات التجميل وقشرة الرأس

وحذرت الدكتورة تيخونوفا من أن استخدام مستحضرات التجميل ذات تأثير عدواني يؤدي إلى اختلال حاجز الجلد، وتفاقم التهاب الجلد الدهني.
ويؤدي الاختلال الهرموني (البلوغ، الحمل، انقطاع الطمث) إلى خلل في توازن هرمون الاستروجين والتستوستيرون، وهذا الأخير يحفز النشاط الإفرازي للخلايا الدهنية، ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب. وغالبًا ما تحصل هاتان العمليتان معًا، وفقًا لقولها.
وأشارت الخبيرة إلى أن التهاب الجلد الدهني يمكن أن يؤدي إلى تطور تساقط الشعر وحدوث الالتهابات البكتيرية الثانوية، ويصبح مرضًا مصاحبًا لصدفية فروة الرأس، والثعلبة الأندروجينية، والتساقط الكربي، والثعلبة الندبية.

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