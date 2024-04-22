4 أسباب.. الشخير يدمر الأسنان ويسبب رائحة الفم الكريهة

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يعاني معظم الأشخاص من الشخير في مرحلة ما من حياتهم، سواء كان ذلك بسبب نزلة برد أو مرض يؤثر على قدرتهم على التنفس من خلال الأنف.

ويعد العمر والجنس واختيارات نمط الحياة والوزن من العوامل التي تسهم في حدوث الشخير، والذي يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على مشكلة صحية أساسية، وفقًا لطبيب الأسنان، الدكتور ديباك أولاك.



وكشف الدكتور أولاك عن التأثيرات الصحية لمشكلة الشخير، وتتمثل في الآتي:





1. زيادة خطر الإصابة بالتهابات الفم



2. تسوس الأسنان



3. أمراض والتهاب اللثة



4. فقدان الأسنان



غالبًا ما يؤدي الشخير طوال الليل إلى التنفس من الفم، مما يعني نقص اللعاب، الذي يزيد خطر الإصابة بالتهابات الفم.ويمكن أن يسبب جفاف الفم المزمن تسوس الأسنان وأمراض اللثة، حيث أن اللعاب حيوي في الحفاظ على صحة الفم الجيدة.وقال طبيب الأسنان: "إن فحوصات الأسنان المنتظمة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للحفاظ على صحة الفم بشكل عام ولكن أيضًا لمعالجة مخاوف جفاف الفم على وجه التحديد".وأضاف: "من خلال مراقبة صحة الفم بانتظام، يمكننا اكتشاف أي علامات مبكرة لجفاف الفم وتنفيذ التدخلات المناسبة لتخفيف الانزعاج ومنع المضاعفات المحتملة"، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".قد تكون مشكلة رائحة الفم الكريهة مؤشرًا على وجود مشكلة أساسية تتعلق بصحة الفم.جفاف الفم الناتج عن الشخير يزيد من تراكم البكتيريا مما يعني تقليل اللعاب لمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة.وقال الدكتور أولاك: "الشخير يجفف فمك ويحرمه من الطبقة الدفاعية الطبيعية من اللعاب، والتي تعتبر أساسية لمكافحة تسوس الأسنان والحفاظ على نظافة أسنانك ولثتك".وأضاف: "إذا كنت غير مرتاح لسؤال شخص ما إذا كان لديك رائحة فم كريهة، اسأل طبيب أسنانك - وستحصل على إجابة صادقة من الشخص نفسه الذي يمكنه المساعدة في علاجها".جفاف الفم الناتج عن الشخير لا يسبب تسوس الأسنان فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضًا التهاب اللثة وأمراض اللثة الأكثر خطورة مثل التهاب اللثة.التهاب اللثة هو المرحلة الأولى من مرض اللثة، والذي يحدث عندما تتراكم البلاك والجير والبكتيريا على الأسنان، مما يؤدي إلى احمرار وتورم ونزيف اللثة.عندما تترك الحالة دون علاج يمكن أن تتطور إلى التهاب اللثة، الذي يهاجم الأنسجة الرخوة حول الأسنان، مما يسبب فقدان الأسنان.يمكن أن يؤدي النوم المتقطع الناتج عن الشخير أو انقطاع التنفس أثناء النوم إلى زيادة علامات الالتهاب في الدم، مما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض اللثة.وقال الدكتور أولاك: "إذا رأيت دما في الحوض بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة أو لاحظت رائحة كريهة بعد استخدام خيط التنظيف، فقد تكون هذه العلامات الأولى لأمراض اللثة".وأوضح أنه "في مراحله المبكرة، يمكن علاجه بسهولة باستخدام معاجين أسنان خاصة وغسولات للفم، ولكن إذا سمح للمرض بأن يصبح أكثر عمقا، ستعرف عنه، فهو مؤلم للغاية.وشدد طبيب الأسنان على أن "فحوصات الأسنان المنتظمة ضرورية ليس فقط للكشف المبكر عن أمراض اللثة وعلاجها ولكن أيضًا للرعاية الوقائية الشاملة".ونصح فضلاً عن زيارة طبيب الأسنان، بالحفاظ على ممارسات نظافة الفم الجيدة في المنزل، والتي تشمل:- تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا.- استخدام خيط الأسنان بانتظام.- استخدام غسول الفم المضاد للميكروبات لتقليل تراكم البلاك وتقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة.وأشار إلى أنه "من خلال الجمع بين فحوصات الأسنان المنتظمة والعناية المستمرة بالفم في المنزل، يمكننا بشكل فعال منع تطور أمراض اللثة والتخفيف من مخاطر حدوث مضاعفات أكثر خطورة".تؤدي أمراض اللثة الخطيرة، أو التهاب اللثة، إلى إضعاف الأنسجة الرخوة التي تدعم الأسنان، مما يؤدي في بعض الحالات الشديدة إلى فقدان الأسنان.يؤدي فقدان الأسنان إلى تغيير شكل الفم، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يصبح مجرى الهواء أكثر ضيقًا، بل ويؤثر على كيفية استراحة لسان الشخص عندما يكون نائمًا.وقال الدكتور أولاك: "إن فقدان الأسنان بسبب أمراض اللثة هو النتيجة النهائية لضعف نظافة الفم على المدى الطويل. ويمكن أن يكون الشخير إضافة لذلك.