4 آلاف خطوة تحميك من مرض لا علاج له

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توصلت دراسة جديدة إلى أن المشي لمسافة لا تقل عن 4 آلاف خطوة في اليوم يكفي للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من مرض الزهايمر. اضافة اعلان





فوائد المشي

أهمية المشي



النشاط البدني المنتظم وكبر حجم الدماغ



10 عوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر



ودرس باحثون من مركز صحة الدماغ التابع لمعهد علم الأعصاب في المحيط الهادئ في المحيط الهادئ، والذي يقع في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي، أدمغة أكثر من 10 آلاف شخص، ووجدوا أن المادة الرمادية، التي تساعد في معالجة المعلومات، والمادة البيضاء، التي تربط مناطق الدماغ المختلفة، وكذلك الحصين، المهمة للذاكرة، كانت جميعها أكثر وضوحًا لدى ممارسي الرياضة.وقام الفريق بدراسة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على 10 آلاف و125 شخصًا لاكتشاف سبب تقليل التمرين من خطر الإصابة بالخرف أو مرض الزهايمر، وفقًا لما نشرته مجلة مرض "الزهايمر".وقال الدكتور ديفيد ميريل، المؤلف المشارك في الدراسة: "لقد وجدنا أنه حتى المستويات المعتدلة من النشاط البدني، مثل اتخاذ أقل من 4 آلاف خطوة يوميًا، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة الدماغ".وأضاف: "وهذا أقل بكثير من 10 آلاف خطوة المقترحة في كثير من الأحيان، مما يجعلها هدفًا أكثر قابلية للتحقيق بالنسبة لكثير من الناس".وأضاف الباحث الرئيسي، الدكتور سايروس راجي: "يدعم بحثنا الدراسات السابقة التي أظهرت أن النشاط البدني مفيد لعقلك".وتابع: "لا تقلل التمارين الرياضية من خطر الإصابة بالخرف فحسب، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على حجم الدماغ، وهو أمر بالغ الأهمية مع تقدمنا في العمر"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وقالت الدكتورة سمية ميسامي، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب في معهد سانت جون للسرطان ومركز صحة الدماغ في المحيط الهادئ: "يربط بحثنا بين النشاط البدني المنتظم وحجم الدماغ الأكبر، مما يشير إلى فوائد وقائية عصبية".وأضافت: "تعزز هذه الدراسة عينة كبيرة فهمنا لعوامل نمط الحياة في صحة الدماغ والوقاية من الخرف."ووجدت دراسة نشرت في دورية "لانسيت" في عام 2020، أن حوالي عشرة عوامل خطر قابلة للتعديل تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بما في ذلك النشاط البدني.وقال جورج بيري، رئيس تحرير مجلة مرض الزهايمر: "توضح هذه الدراسة تأثير التمارين الرياضية على تصوير صحة الدماغ، وعندما تضاف إلى دراسات أخرى حول دور النظام الغذائي، فإن الحد من التوتر والتواصل الاجتماعي يوفر فوائد مثبتة للأدوية". - العوامل الحرة القابلة للتعديل في الحد بشكل كبير من مرض الزهايمر.وأضاف: "سواء كان ذلك المشي يوميًا أو ممارسة رياضة مفضلة، فإن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يكون له فوائد دائمة لصحة الدماغ".يشار إلى أن مرض الزهايمر لم يتوصل العلماء بعد إلى علاج له.