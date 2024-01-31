366 مليون مصاب.. استخدام الهاتف لمدة ساعتين يصيب الكبار بفرط الحركة ونقص الانتباه

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حذرت دراسة من أن استخدام الهاتف لمدة ساعتين فقط يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مرحلة البلوغ. اضافة اعلان





استخدام الهواتف لمدة ساعتين أو أكثر



وسائل التواصل الاجتماعي



اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه



نقص الانتباه المكتسب



366 مليون بالغ مصابون بفرط الحركة



اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والوسائط الرقمية



وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لمدة ساعتين أو أكثر يوميًا هم أكثر عرضة بنسبة 10 بالمئة للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.وويرتبط هذا الاضطراب في المقام الأول بالأطفال الصغار، مع احتمال أن يتمكن الطفل من التخلص منه في مرحلة البلوغ.ولكن عوامل التشتيت التي تخلقها الهواتف الذكية مثل وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية وتدفق الموسيقى والأفلام أو التلفزيون تخلق وباء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين البالغين.ويرى الباحثون أن وسائل التواصل الاجتماعي تمطر الأشخاص بمعلومات مستمرة، مما يجعلهم يأخذون فترات راحة متكررة من مهامهم للتحقق من هواتفهم.والأشخاص الذين يقضون وقت فراغهم في استخدام التكنولوجيا لا يسمحون لعقولهم بالراحة والتركيز على مهمة واحدة، ويمكن أن تؤدي عوامل التشتيت المشتركة إلى تطوير فترات انتباه أقصر لدى البالغين ويصبح من السهل تشتيت انتباههم.وقال إلياس أبو جودة، طبيب نفسي سلوكي بجامعة ستانفورد، لموقع StudyFinds: ""لفترة طويلة، كان الارتباط بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاستخدام المكثف عبر الإنترنت بمثابة سؤال الدجاجة والبيضة في مجالنا: هل يصبح الأشخاص مستهلكين كثيفين عبر الإنترنت لأنهم مصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ولأن الحياة عبر الإنترنت تناسب مدى انتباههم، أم أنهم يصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه نتيجة للاستهلاك المفرط عبر الإنترنت؟".واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب في الصحة العقلية يمكن أن يتسبب في محدودية انتباه الأشخاص، أو فرط النشاط أو الاندفاع الذي يمكن أن يؤثر على حياتهم اليومية، بما في ذلك العلاقات والوظائف، مما يجعلهم أقل إنتاجية.ويقول الباحثون إن المزيد من البالغين "يتحولون" إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بسبب التشتيت المستمر الذي تشكله الهواتف الذكية، مضيفين أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم باستمرار لا يسمحون لأدمغتهم بالراحة في الوضع الافتراضي.وقال جون راتي، أستاذ الطب النفسي المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد، لمجلة "ناشيونال جيوجرافيك": "من المشروع النظر إلى احتمالية نقص الانتباه المكتسب" .وأضاف أن الناس يُدفعون باستمرار إلى القيام بمهام متعددة في مجتمع اليوم، والاستخدام الشامل للتكنولوجيا يمكن أن يسبب إدمان الشاشة، مما قد يؤدي إلى قصر فترة الانتباه، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".ولطالما عرف اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على أنه اضطراب وراثي يمكن إدارته من خلال الأدوية والعلاج.لكن الباحثين وجدوا الآن أن تغييرات نمط الحياة في وقت لاحق من الحياة، مثل الاعتماد المفرط على الهاتف الذكي، يمكن أن تجعل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه اضطرابًا مكتسبًا.وإذا كان الشخص يستخدم هاتفه في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار، فقد يشعر بالحاجة أثناء ساعات العمل إلى أخذ فترات راحة متكررة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بالتعليق أو الإعجاب بمنشوره.ويمكن أن تصبح هذه الممارسة لا شعورية، مما يجعله يشعر بالتشتت أثناء العمل أو يشعر بعدم القدرة على التركيز، الأمر الذي يمكن أن يتطور إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.وقفز عدد البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في جميع أنحاء العالم من 4.4 بالمئة في عام 2003 إلى 6.3 بالمائة في عام 2020.وقال راسل رامزي، المؤسس المشارك لبرنامج علاج وأبحاث اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه للبالغين في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا: "يعيش حوالي 366 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم حاليًا مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو ما يعادل تقريبًا عدد سكان الولايات المتحدة".ووفقا للدراسة، تشير الأدلة إلى أن التكنولوجيا تؤثر على وظائف المخ وسلوكه، مما يؤدي إلى زيادة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بما في ذلك ضعف الذكاء العاطفي والاجتماعي، وإدمان التكنولوجيا، والعزلة الاجتماعية، وضعف نمو الدماغ، واضطراب النوم.ونظر الباحثون في العديد من الدراسات التي يعود تاريخها إلى عام 2014 والتي حللت العلاقة بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واستخدام الوسائط الرقمية.ووجدت الدراسات أن المراهقين الذين لم تظهر عليهم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في بداية الدراسات، أظهروا أن هناك "ارتباطًا كبيرًا بين الاستخدام المتكرر للوسائط الرقمية وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بعد 24 شهرًا من المتابعة".ركزت دراسة منفصلة أجريت في عام 2018 على ما إذا كانت الهواتف الذكية قد ساهمت في ظهور أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى المراهقين على مدار عامين.وجدت تلك الدراسة أن 4.6 في المئة من 2500 طالب في المدارس الثانوية الذين قالوا إنهم لم يستخدموا الوسائط الرقمية، أصيبوا بشكل متكرر بأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بحلول نهاية الدراسة.وفي الوقت نفسه، أظهر 9.5 في المئة من المراهقين الذين أبلغوا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر في بداية الدراسة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند انتهاء الدراسة.وبالنسبة للبالغين الذين يرغبون في التخلص من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها التي تصاحب الإفراط في استخدام هواتفهم الذكية، يجب عليهم اتخاذ خطوات لتطوير علاقة صحية مع التكنولوجيا الخاصة بهم، بما فيها قضاء وقت أقل على هواتفهم، ووضع حدود زمنية للهاتف، وتخصيص وقت للراحة بعيدًا عن التكنولوجيا.