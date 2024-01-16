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300 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة

وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم
وزير الاقتصاد
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أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن استمرار النمو في الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 بسبب تنفيذ البرامج المتنوعة لرؤية 2030.اضافة اعلان

300 شركة عالمية نقلت مقارها للمملكة

وبين الإبراهيم أن مصادر النمو في السعودية بدأت تتغير، وفي ما يخص نقل المقار للشركات الأجنبية إلى السعودية، قال إن عدد الشركات وصل لنحو 250 إلى 300 شركة عالمية نقلت مقارها إلى المملكة.
وأوضح، أن نمو الأنشطة غير النفطية كان من قطاعات معينة ومحدودة، حيث بدأت مصادر جديدة في النمو مثل الخدمات المالية والاتصالات والسياحة، وفقا لـ "عكاظ".

65% مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني يعملان الآن بمعزل عن الدعم الحكومي مثل السابق، وسوف يتلاشى الدعم لتلك الصناديق في المستقبل.
وقال، إن مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي كانت أقل من 40 % قبل رؤية 2030، والهدف أن تصل إلى 65 %، مبيناً أنها ارتفعت إلى منتصف الأربعينيات حالياً.

5.7% نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي

وأوضح، أن المطلوب من القطاع الخاص التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة للتنويع الاقتصادي، مضيفاً، أنه يتم التركيز على القطاعات التي يمكن من خلالها تصدير الخدمات.
وأضاف، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد جزءاً من القطاع الخاص يستهدف أن يبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2030، والنسبة تزيد مع الوقت.

فرض الرسوم لا يخلق إيرادات غير نفطية

وأشار إلى أن الكثير يعتقد أن فرض الرسوم يخلق إيرادات غير نفطية، ولكن بالعكس فرض الرسوم يمكن أن يعيق ويعطل نمو الأنشطة غير النفطية للقطاعات المرغوب في رفع مساهمتها.
ونوه إلى أن الهدف هو تمكين النمو في الأنشطة غير النفطية ومن هذا النمو تكون نسبة تذهب إلى الإيرادات غير النفطية بشكل منافس يجذب الشركات والمستثمرين من خارج المملكة.

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