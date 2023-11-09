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3 نصائح لمنع حدوث "نفضة النوم"

النوم الصحي
نفضة النوم يتعرض لها بعض الناس
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النفضة النومية هي ظاهرة شائعة وطبيعية غالبًا ما تصيب الشخص في بداية فترة نومه؛ قبل أن يستغرق في نوم عميق، وعادة، تتضمن رعشة قوية تحرّك معظم أطراف الجسم، مع احتمال تأثر عضلات الذراعين والساقين.اضافة اعلان
وكشف الدكتور جو ويتينجتون عن سبب التعرض للنفضة النومية، وكيفية منع حدوثها.

النصيحة الأولى:

تقليل تناول الكافيين واستخدام المنشطات الأخرى مثل النيكوتين.
وإن كان السبب وراء هذا الارتباط غير مفهوم، لكن إحدى النظريات حول سبب نفضات النوم هي أن استرخاء العضلات أثناء النوم يتم تفسيره بشكل خاطئ على مستوى غير واعي في الدماغ، مما يؤدي إلى تقلص العضلات السريع وغير الطوعي. 
وهناك تفسير آخر هو أن الاستجابة تكون للأحلام أو شيء مشابه عندما نناك، قبل أن يستغرق الجسم في النوم- كما لو أن الدماغ ينام بشكل أسرع من الجسم. 

النصيحة الثانية:

هي عدم القيام بأي أنشطة بدنية قبل الذهاب إلى السرير.
وقد يكون هذا غير بديهي، لأن ممارسة التمارين بالنتظام مفيدة عندما يتعلق الأمر بالنوم، حيث تساعد على تحسين نوعية النوم. لكنها يزيد من اليقظة، وبالتالي فإن ممارسة التمارين قبل يمكن أن يؤخر النوم الجيد، أو القدرة على النوم.

النصيحته الثالثة:

الحد من التوتر والقلق.
وفقًا لمؤسسة النوم ببريطانيا، يمكن أن يساهم كل من التوتر اليومي واضطرابات القلق في الحرمان من النوم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بالهزات النومية.
وبعض الأشخاص الذين يعانون من نفضة النوم بشكل متكرر قد يصابون بالقلق بشأن النوم نفسه، مما يزيد فقط من احتمالية تعرضهم للحرمان من النوم والمزيد من نفضات النوم. 
ومع ذلك، فإنه ليست هناك حاجة إلى القلق إلى حد كبير بشأن القيام بهذه الحركات بنفسك، كما يفعل ما يصل إلى 70% من الأشخاص، حيث إن مجرد إزعاج نفسك أو شريك حياتك عادة ما يكون أسوأ الآثار.

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