3 نصائح للوقاية من أمراض القلب

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كشفت طبيبة العلاج الطبيعي، الدكتورة جانين بورينج، عن 3 طرق بسيطة قالت إنها تساعد على الوقاية من أمراض القلب.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية سببًا رئيسيًا للوفاة في العالم. ويرجع بعضها إلى عوامل الوراثة، إلا أن بعض عادات نمط الحياة لها أيضًا تأثير كبير، وتشمل النظام الغذائي، وعدد مرات ممارسة الرياضة، وما إذا كان الشخص مدخنًا. اضافة اعلان

وفيما يلي النصائح الثلاث، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس":





الشمس



المغنيسيوم



فيتامين ك2



تساعد الشمس في تدفق الدم وتعزيز مستويات فيتامين د، وفقًا للدكتور بورينج.وقالت: "نحن نعلم أن الشمس تزيد من الدورة الدموية لدينا على سطح الجسم أثناء تعرضنا لأشعة الشمس"، وهو ما يفسر "اللون الوردي" قليلاً عندما يقف شخص ما في الشمس.وخلصت إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة علم الأوبئة عام 2022، إلى أن نقص فيتامين د يمكن أن يسبب الالتهاب، والذي يمكن أن يساهم بدوره في الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.المغنيسيوم هو معدن موجود في بعض الأطعمة مثل الخضروات الورقية الداكنة والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية.قالت الدكتورة بورينج: "تأكد من تحسين مستويات المغنيسيوم لديك. لذا تناول المزيد من المأكولات البحرية، التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وتأكد من أنك تحصل على ما يكفي".وأضافت: "قد تحتاج إلى تكملة النوع المفضل لدي لوظيفة القلب، بالطبع، مثل بيسجليسينات المغنيسيوم. فقط تأكد من عدم وجود أي مواد حشو أو عوامل تدفق، وخاصة تجنب ستيرات المغنيسيوم".ووفقا لعيادة كليفلاند، المغنيسيوم له فوائد صحية مختلفة بما فيها:تنظيم معدل ضربات القلبتنظيم نسبة السكر في الدمصنع البروتين والعظام والحمض النوويالحفاظ على عمل العضلات والأعصاب.شددت الدكتورة بورينج على أهمية فيتامين ك2، والذي يمكن الحصول عليه من المأكولات البحرية والمكملات الغذائية.وأضافت: "يساعد ك2 في تنظيف الشرايين كما هو موجود في البحث".وجدت دراسة أجريت عام 2021، نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بفيتامين ك2 كانوا أقل عرضة بنسبة 14 بالمئة لدخول المستشفى بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب انسداد الشرايين.وكجزء من البحث، تم تتبع 53 ألف شخص على مدار 21 عامًا.وكان الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين ك2 أقل عرضة لدخول المستشفى بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21 في المئة.ويوجد فيتامين ك2 في الأطعمة مثل منتجات الألبان والبيض والكبد والدجاج ومخلل الملفوف.ويمكن الحصول على فيتامين ك 1 في السبانخ، والقرنبيط، والكرنب، واللفت، وكرنب بروكسل.